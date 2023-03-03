加州積雪接近1982至83年創下的歷史最高水平

March 3, 2023 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
El Dorado縣50號公路的一個禁止停車標示牌差不多被積雪埋沒 (Fred Greaves/California Department of Water Resources via Bay City News)

【KTSF 尹晉豪報導】

加州水資源部（DWR）週五進行了今個雨季的第三次的積雪調查，當局表示，在經歷了數週的風暴後，加州的積雪接近1982至83年創下的歷史最高水平。

加州水資源部（DWR）測量積雪內的含水量，因為這是未來供水的關鍵指標，加州水資源部表示，從遍佈全州的130個感應器獲取的數字顯示，週五全州積雪的雪含水量為44.7英寸，是每年同期的190%。

但官員表示，加州的積雪量因地區而異，Sierra南部山脈目前的積雪量，是每年4月1日平均積雪量的209%，中部山脈錄得的積雪量是同期平均的175%，而北部山脈的積雪量是同期平均的136%，而4月1日這個日子很重要，原因是當局預計那是積雪最深的時候。

加州水資源部負責測量降積雪的經理指，最近的風暴，加上1月份的大氣河風暴，帶來了高於平均水平的積雪，這將有助於補充加州的一些水庫的地下水，但同時又指，Sierra北部山脈的地下水盆地，恢復也需要一年以上的時間，而北部山脈地區是加州最大的水庫，包括Shasta Lake所在地，當局下一次調查暫定於4月3日進行。

另一方面，氣象學家表示，下雨天氣在灣區還沒有結束，國家氣象局顯示，預計星期六上午10點至下午4點期間，舊金山會下雨，預計最高氣溫僅為華氏53度，陣風風速最高可達每小時28英里，而零星陣雨可能會持續到下星期二。

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