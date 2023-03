加州積雪接近1982至83年創下的歷史最高水平

【KTSF 尹晉豪報導】

加州水資源部(DWR)週五進行了今個雨季的第三次的積雪調查,當局表示,在經歷了數週的風暴後,加州的積雪接近1982至83年創下的歷史最高水平。

加州水資源部(DWR)測量積雪內的含水量,因為這是未來供水的關鍵指標,加州水資源部表示,從遍佈全州的130個感應器獲取的數字顯示,週五全州積雪的雪含水量為44.7英寸,是每年同期的190%。

但官員表示,加州的積雪量因地區而異,Sierra南部山脈目前的積雪量,是每年4月1日平均積雪量的209%,中部山脈錄得的積雪量是同期平均的175%,而北部山脈的積雪量是同期平均的136%,而4月1日這個日子很重要,原因是當局預計那是積雪最深的時候。

加州水資源部負責測量降積雪的經理指,最近的風暴,加上1月份的大氣河風暴,帶來了高於平均水平的積雪,這將有助於補充加州的一些水庫的地下水,但同時又指,Sierra北部山脈的地下水盆地,恢復也需要一年以上的時間,而北部山脈地區是加州最大的水庫,包括Shasta Lake所在地,當局下一次調查暫定於4月3日進行。

另一方面,氣象學家表示,下雨天氣在灣區還沒有結束,國家氣象局顯示,預計星期六上午10點至下午4點期間,舊金山會下雨,預計最高氣溫僅為華氏53度,陣風風速最高可達每小時28英里,而零星陣雨可能會持續到下星期二。

