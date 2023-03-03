舊金山市府或結束抵制 恢復與有歧視性政策的州和城市做生意（視頻）

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舊金山（三藩市）市府可能不再抵制一些公司，那些公司總部位於有歧視性政策的州份或城市。

舊金山市參議會市議員Rafael Mandelman在星期二的會議上表示，會撤銷現時禁止與總部設在限制墮胎、性小眾人士，或投票權被侵犯的州份或城市做生意的行政命令。

這個市府12X章的行政命令是在2016年執行，目的在於制衡通過反LGBTQ+社群法例的州份，而在2019年及2021就擴大至限制墮胎權及投票權的州份。

但擴大後的禁令，使得市府不得與全國過半州份的公司合作，這包括了市府資助的交通費用，連同商業合約、商品及建造等都一律禁止。

早前在5名市議員的質詢下，市府就開展政策分析研究發現，這項禁令對存有歧視州份的經濟打擊並不顯著，但郤對市府的員工、供應商及市民增加了行政負擔壓力。

市府行政辧公室列出了五項替代方案，其中包括：增加建造業相關服務的豁免條款，或取消合約簽訂禁令，但保留交通往來禁令，或完全取消禁令等。

支持取消這禁令的包括當年草擬禁令的州議員威善高（Scott Wiener）、市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）及市議員Catherine Stefani、Hilary Ronen等。

支持者指出，在疫情發生及原材料短缺下，市府需要擴大潛在建造伙伴清單，讓投標的基數擴大，有望建造成本減少，讓基建項目得以完工。

Peskin指這禁令嚴重影響了可負擔房屋的興建速度，他也透露市議會正在積極清除行政障礙。

週三市議會也停止了由市議員Ahsha Safai提出類似議案的投票，3月14日市議會將再次審視禁令，如果通過取消禁令，這會讓市府可以與存在歧視的州份的供應商合作。

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