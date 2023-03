舊金山市府或結束抵制 恢復與有歧視性政策的州和城市做生意（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府可能不再抵制一些公司,那些公司總部位於有歧視性政策的州份或城市。

舊金山市參議會市議員Rafael Mandelman在星期二的會議上表示,會撤銷現時禁止與總部設在限制墮胎、性小眾人士,或投票權被侵犯的州份或城市做生意的行政命令。

這個市府12X章的行政命令是在2016年執行,目的在於制衡通過反LGBTQ+社群法例的州份,而在2019年及2021就擴大至限制墮胎權及投票權的州份。

但擴大後的禁令,使得市府不得與全國過半州份的公司合作,這包括了市府資助的交通費用,連同商業合約、商品及建造等都一律禁止。

早前在5名市議員的質詢下,市府就開展政策分析研究發現,這項禁令對存有歧視州份的經濟打擊並不顯著,但郤對市府的員工、供應商及市民增加了行政負擔壓力。

市府行政辧公室列出了五項替代方案,其中包括:增加建造業相關服務的豁免條款,或取消合約簽訂禁令,但保留交通往來禁令,或完全取消禁令等。

支持取消這禁令的包括當年草擬禁令的州議員威善高(Scott Wiener)、市議會主席佩斯金(Aaron Peskin)及市議員Catherine Stefani、Hilary Ronen等。

支持者指出,在疫情發生及原材料短缺下,市府需要擴大潛在建造伙伴清單,讓投標的基數擴大,有望建造成本減少,讓基建項目得以完工。

Peskin指這禁令嚴重影響了可負擔房屋的興建速度,他也透露市議會正在積極清除行政障礙。

週三市議會也停止了由市議員Ahsha Safai提出類似議案的投票,3月14日市議會將再次審視禁令,如果通過取消禁令,這會讓市府可以與存在歧視的州份的供應商合作。

