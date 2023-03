晶片供應短缺下 消費者如要補領信用卡將要等更久

【KTSF 張擎鳳報導】

疫情導致晶片短缺的情況,現在影響到信用卡和提款卡。

全球半導體短缺,所以如果消費者遺失了信用卡,並且需要補辦一張卡的話,整個過程可能會變得比較困難。

因為現在越來越多銀行卡含有晶片,而汽車和科技等行業,也正在爭奪有限的晶片供應。

Bankrate公司高級分析師Ted Rossman說:「信用卡在列表中更靠後,而且較小的信用卡發行商,在列表中就更靠後,所以信用合作社和社區銀行,發行信用卡的時間延誤得最長。」

始於2020年的半導體短缺,因需求增加,並因為俄烏戰爭爆發而加劇,這減少了烏克蘭的氖氣產量,而氖氣是製造晶片的關鍵要素。

學者Phil Nichols說:「我們正面臨氖氣短缺,這意味著製造晶片將會困難得多。」

去年夏天,智能支付協會一個全球性的銀行卡和移動支付行業組織,已經知道會在2023年間持續受到影響,並且最近幾個星期和幾個月,一些信用合作社和較小型的銀行,已經告知消費者換卡的標準時間已經延長。

Rossman說,這可能是消費者利用更多非接觸式智能卡的時候了,這種選項在疫情期間,得到了更廣泛的實施。

Rossman說:「疫情確實促進Apple Pay和Google Pay等產品的使用,它們存在已近十年,很多人更自在用這種方式交易,他們害怕接觸實體支付終端。」

因為有智能手機的電子銀包,消費者更可以將信用卡留在家中,以便妥善保管。

