【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子,因為涉嫌在家持有大量爆炸材料,而被警方逮捕。

聖荷西警方週四表示,逮捕一名35歲聖荷西居民Peter Karasav,他涉嫌在聖荷西Potomac Court 600號街區的住家內持有大量爆炸物,警方也在屋內找到毒品,事件有可能跟毒品活動有關。

聖荷西市警局發言人Christian Camarillo說:「裡面有太多材料了,我們必須召聯邦資源來協助,適當處理並在此交付這些證據。」

警方表示,嫌犯的妻子和兩個孩子也住在這裡,附近還有一所高中,當局一度疏散附近住戶擔心有爆炸風險。

目前尚不清楚警方是如何得知並找到屋內的爆炸材料,包括FBI以及消防人員都到場協助,執法人員目前仍在現場調查,預料蒐證工作將持續到週五。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。