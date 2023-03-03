加州州眾議員丁右立提法案要求商戶減少列印收據（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州眾議員丁右立（Phil Ting）提案將按照顧客的要求而提供紙本收據，以減少民眾接觸有害物質，並朝電子化趨勢邁進，同時向環保意識靠攏。

丁右立說：「我很自豪能夠重新介紹我們的法案，Skip the Slip《省略收據》，也就是AB1347。」

丁右立在早上的記者會上宣布重新提出2019年在州參議院卡關的《省略收據》法案。

丁右立說：「當我購買一包口香糖或一些糖果，我並不需要拿收據，但很不幸的是，那張收據被打印出來了，迫使我一定要索取。」

丁右立指，許多交易情況下，打印出的紙本收據既冗長又多餘，AB1347將限制商家不得主動提供紙本收據，消費者則可以要求索取紙本或電子收據，藉此鼓勵交易進一步電子化。

丁右立說：「民眾日益需求非接觸式支付及無紙支付。」

AB1347也跟上環保趨勢，根據環保團體的數據，美國平均一年在製作紙本收據上，要利用超過300萬棵樹和100億加侖的水，此外，製造過程還會產生大量廢物及40億磅的二氧化碳，相當於近50萬輛汽車的排放量。

AB1347將限制紙本收據的長度，紙本收據也不得含有對人體和環境有害的BPA及BPS化學物質。

一旦立法通過違規商家在兩次警告後，將面臨一天25元，最高一年300元的罰款。

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