加州州眾議員丁右立提法案要求商戶減少列印收據（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州眾議員丁右立(Phil Ting)提案將按照顧客的要求而提供紙本收據,以減少民眾接觸有害物質,並朝電子化趨勢邁進,同時向環保意識靠攏。

丁右立說:「我很自豪能夠重新介紹我們的法案,Skip the Slip《省略收據》,也就是AB1347。」

丁右立在早上的記者會上宣布重新提出2019年在州參議院卡關的《省略收據》法案。

丁右立說:「當我購買一包口香糖或一些糖果,我並不需要拿收據,但很不幸的是,那張收據被打印出來了,迫使我一定要索取。」

丁右立指,許多交易情況下,打印出的紙本收據既冗長又多餘,AB1347將限制商家不得主動提供紙本收據,消費者則可以要求索取紙本或電子收據,藉此鼓勵交易進一步電子化。

丁右立說:「民眾日益需求非接觸式支付及無紙支付。」

AB1347也跟上環保趨勢,根據環保團體的數據,美國平均一年在製作紙本收據上,要利用超過300萬棵樹和100億加侖的水,此外,製造過程還會產生大量廢物及40億磅的二氧化碳,相當於近50萬輛汽車的排放量。

AB1347將限制紙本收據的長度,紙本收據也不得含有對人體和環境有害的BPA及BPS化學物質。

一旦立法通過違規商家在兩次警告後,將面臨一天25元,最高一年300元的罰款。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。