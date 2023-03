Palo Alto警方拘捕一男子 涉嫌入室行竊

【KTSF 傅景竑報導】

Palo Alto警方公佈逮捕了一名男子,涉嫌在上周夜間時段入室行竊,警方指該男子疑似涉及另外三起夜間徘徊案件。

涉案疑犯是28歲的Palo Alto居民Cristien Patrick Connors。

警方在2月20日獲報,Forest Ave 1300號街區發生住宅入室行竊,受害人表示,她當時和她的丈夫及年幼的孩子在家,查看了室內監視器畫面,看到一名陌生人,於凌晨2點從後門潛入他們家,並偷走四個手提包,總計價值超過1萬美元。

經過調查,警方認為疑犯可能與2月19日晚間的三起徘徊案件有關,同一個嫌疑人出現在區內多處的監視器畫面中,全部都發生在凌晨時段。

警方在鎖定疑犯後,持手令在疑犯住屋內尋獲贓物,包括四個手提包,也逮捕疑犯,將他送入Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。