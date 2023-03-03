Palo Alto警方拘捕一男子 涉嫌入室行竊

【KTSF 傅景竑報導】

Palo Alto警方公佈逮捕了一名男子，涉嫌在上周夜間時段入室行竊，警方指該男子疑似涉及另外三起夜間徘徊案件。

涉案疑犯是28歲的Palo Alto居民Cristien Patrick Connors。

警方在2月20日獲報，Forest Ave 1300號街區發生住宅入室行竊，受害人表示，她當時和她的丈夫及年幼的孩子在家，查看了室內監視器畫面，看到一名陌生人，於凌晨2點從後門潛入他們家，並偷走四個手提包，總計價值超過1萬美元。

經過調查，警方認為疑犯可能與2月19日晚間的三起徘徊案件有關，同一個嫌疑人出現在區內多處的監視器畫面中，全部都發生在凌晨時段。

警方在鎖定疑犯後，持手令在疑犯住屋內尋獲贓物，包括四個手提包，也逮捕疑犯，將他送入Santa Clara縣監獄。

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