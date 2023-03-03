報告指加州大部份地區已不再處於乾旱狀態（視頻）

March 3, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦官員的最新報告指，由於最近幾週的大雨和去年年底的一連串大氣河風暴，包括灣區在內的加州大部份地區，已不再處於乾旱狀態。

根據美國乾旱監測機構，以及多個機構發佈的每週報告，總體而言，加州有近五成的土地歸類為乾旱，低於上週的八成半。

報告指，這是自2020年7月21日以來的最低比例，當時加州有48.2%的地區處於乾旱狀態。

報告指出，對上一次加州沒有任何地方出現中度乾旱，已經在2020年2月的事，國家海洋大氣局（NOAA）的氣象學家表示，尤其是在加州，本週和上週都有大量降雨，大多數加州水庫的水位已接近或高於平均水位，但地下水位仍然很低，可能需要數月才能恢復．

加州州長紐森於2021年10月對加州58個縣宣布的乾旱緊急狀態，其中包括命令當地水務機構對家庭和企業實施限制，但隨著潮濕的冬天到來，紐森已指示州水資源部的官員在冬季結束後於4月向他匯報，建議加州哪個地區應徹回緊急狀態。

加州已經連續三年經歷了創紀錄的乾旱，在上年11月，加州有超過四成地區處於極度乾旱狀態，屬於第二嚴重的級別，而16.5%的地區處於異常乾旱狀態，屬於最嚴重的級別，但自從上年12月下旬到今年1月中旬的一系列大氣河風暴後，監測報告已將加州從這兩個最嚴重的類別中移除。

加州週三有4分1的地區仍處於「嚴重乾旱」狀態，低於上年11月份的九成二地區。

根據報告，加州15個沿海縣許多水庫已100%蓄水，沒有一個處於乾旱狀態，而灣區九個縣現在全部或大部份處於「異常乾燥」狀態，即最低級別。

州水務官員指出，雖然許多水庫已滿，或水位高於歷史平均水平，但一些水庫，例如加州最大的Shasta，或第三大的Trinity，在乾旱期間水位太低，所以暫時未蓄滿，週三Shasta已滿六成。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*