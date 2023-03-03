報告指加州大部份地區已不再處於乾旱狀態（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦官員的最新報告指，由於最近幾週的大雨和去年年底的一連串大氣河風暴，包括灣區在內的加州大部份地區，已不再處於乾旱狀態。

根據美國乾旱監測機構，以及多個機構發佈的每週報告，總體而言，加州有近五成的土地歸類為乾旱，低於上週的八成半。

報告指，這是自2020年7月21日以來的最低比例，當時加州有48.2%的地區處於乾旱狀態。

報告指出，對上一次加州沒有任何地方出現中度乾旱，已經在2020年2月的事，國家海洋大氣局（NOAA）的氣象學家表示，尤其是在加州，本週和上週都有大量降雨，大多數加州水庫的水位已接近或高於平均水位，但地下水位仍然很低，可能需要數月才能恢復．

加州州長紐森於2021年10月對加州58個縣宣布的乾旱緊急狀態，其中包括命令當地水務機構對家庭和企業實施限制，但隨著潮濕的冬天到來，紐森已指示州水資源部的官員在冬季結束後於4月向他匯報，建議加州哪個地區應徹回緊急狀態。

加州已經連續三年經歷了創紀錄的乾旱，在上年11月，加州有超過四成地區處於極度乾旱狀態，屬於第二嚴重的級別，而16.5%的地區處於異常乾旱狀態，屬於最嚴重的級別，但自從上年12月下旬到今年1月中旬的一系列大氣河風暴後，監測報告已將加州從這兩個最嚴重的類別中移除。

加州週三有4分1的地區仍處於「嚴重乾旱」狀態，低於上年11月份的九成二地區。

根據報告，加州15個沿海縣許多水庫已100%蓄水，沒有一個處於乾旱狀態，而灣區九個縣現在全部或大部份處於「異常乾燥」狀態，即最低級別。

州水務官員指出，雖然許多水庫已滿，或水位高於歷史平均水平，但一些水庫，例如加州最大的Shasta，或第三大的Trinity，在乾旱期間水位太低，所以暫時未蓄滿，週三Shasta已滿六成。

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