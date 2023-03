報告指加州大部份地區已不再處於乾旱狀態（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦官員的最新報告指,由於最近幾週的大雨和去年年底的一連串大氣河風暴,包括灣區在內的加州大部份地區,已不再處於乾旱狀態。

根據美國乾旱監測機構,以及多個機構發佈的每週報告,總體而言,加州有近五成的土地歸類為乾旱,低於上週的八成半。

報告指,這是自2020年7月21日以來的最低比例,當時加州有48.2%的地區處於乾旱狀態。

報告指出,對上一次加州沒有任何地方出現中度乾旱,已經在2020年2月的事,國家海洋大氣局(NOAA)的氣象學家表示,尤其是在加州,本週和上週都有大量降雨,大多數加州水庫的水位已接近或高於平均水位,但地下水位仍然很低,可能需要數月才能恢復.

加州州長紐森於2021年10月對加州58個縣宣布的乾旱緊急狀態,其中包括命令當地水務機構對家庭和企業實施限制,但隨著潮濕的冬天到來,紐森已指示州水資源部的官員在冬季結束後於4月向他匯報,建議加州哪個地區應徹回緊急狀態。

加州已經連續三年經歷了創紀錄的乾旱,在上年11月,加州有超過四成地區處於極度乾旱狀態,屬於第二嚴重的級別,而16.5%的地區處於異常乾旱狀態,屬於最嚴重的級別,但自從上年12月下旬到今年1月中旬的一系列大氣河風暴後,監測報告已將加州從這兩個最嚴重的類別中移除。

加州週三有4分1的地區仍處於「嚴重乾旱」狀態,低於上年11月份的九成二地區。

根據報告,加州15個沿海縣許多水庫已100%蓄水,沒有一個處於乾旱狀態,而灣區九個縣現在全部或大部份處於「異常乾燥」狀態,即最低級別。

州水務官員指出,雖然許多水庫已滿,或水位高於歷史平均水平,但一些水庫,例如加州最大的Shasta,或第三大的Trinity,在乾旱期間水位太低,所以暫時未蓄滿,週三Shasta已滿六成。

