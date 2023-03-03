舊金山中領館每天有人通宵排隊辦簽證 人龍繞數個街口（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國恢復駐美領事館簽證，簽證大廳外每天大排長龍，還有人半夜就去排隊，堪比黑色星期五，本台攝影記者週四一大早前往中國駐舊金山總領館實地拍攝，帶您去了解情況。

位於舊金山Geary街的中領館簽證大廳外，早上9點才開門，但是排隊等待簽證的人，已經繞了好幾個街口，場面壯觀，宛如黑色星期五。

排頭香的Austin，特地從西雅圖飛過來，週三晚10點半就來排隊。

Austin說：「我決定親自來，是因為如果你找旅行社代辦，但因為政策改變，無法保證，有可能要你再回來，花六到八星期加上急件費，我覺得親自飛來，在外面過夜還比較便宜。」

Christina Teamer要到中國教英文，已經收到邀請函，週三從沙加緬度過來，到這裡已經是半夜一點半。

Teamer說：「我喜歡中國，在那裡很愉快，所以決定再回去，我很高興領事館終於又開放，但我希望他們能夠建立網上預約系統，所以像我這樣的人，就不用這麼早來等待。」

Zhang先生已經三年沒回中國，這次來辦探親簽證，也是週三晚10點半就來。

Zhang先生說：「我覺得這樣等蠻辛苦的，等也沒關係了，但有些像4點來等的，也等不上，說沒名額了，因為這裡有限額的，晚來的話也是簽不了證。」

中國現在只開放商務及探親簽證，從1月8日到現在，每天都是大排長龍，由於數量太多，現在代辦也只能一天送兩份，所以有人寧可自己來排隊。

Spyros Michak說：「我通常透過代辦，但這次他們跟我說會等很久，最好就是親自來。」

有旅行社代辦在社交媒體分享經驗，遞件退件取件都要排隊，排隊還限號，顧客急，也無濟於事，由於變化多，不確定因素也多，因此建議如果拿不到簽證，先不要出機票。

對於如何採取更便民的簽證措施，中領館回覆本台記者詢問：「隨著中國對新冠病毒實施”乙類乙管”後，申請赴華簽證人數快速增加，我們已經並將進一步採取優化措施，盡全力為急需赴華的簽證申請人提供簽證便利。」

至於10年簽證的問題，根據中領館網站，所有2020年3月26日之前頒發，仍在有效期內的多年多次赴華簽證，仍暫停使用，如果持有這類簽證的人士，現階段有需要到中國，可辦理新簽證，中領館建議參考微信公眾號和館網站上發布的《申辦中國簽證常見問題解答》等相關辦證須知。

有意前往辦中國簽證的人，過來人提醒，一定要做好保暖措施，「夜晚好冷，又沒戴手套好冷」，「像現在一樣，一個睡袋，有多厚衣服就穿多厚」，「昨晚就這張椅子還有毯子，到處走走保暖，找樹叢解放，因為沒有廁所，你會遇到很多有趣的人，看到很多奇怪的事發生，就是一個經驗」。

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