舊金山中領館每天有人通宵排隊辦簽證 人龍繞數個街口（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中國恢復駐美領事館簽證,簽證大廳外每天大排長龍,還有人半夜就去排隊,堪比黑色星期五,本台攝影記者週四一大早前往中國駐舊金山總領館實地拍攝,帶您去了解情況。

位於舊金山Geary街的中領館簽證大廳外,早上9點才開門,但是排隊等待簽證的人,已經繞了好幾個街口,場面壯觀,宛如黑色星期五。

排頭香的Austin,特地從西雅圖飛過來,週三晚10點半就來排隊。

Austin說:「我決定親自來,是因為如果你找旅行社代辦,但因為政策改變,無法保證,有可能要你再回來,花六到八星期加上急件費,我覺得親自飛來,在外面過夜還比較便宜。」

Christina Teamer要到中國教英文,已經收到邀請函,週三從沙加緬度過來,到這裡已經是半夜一點半。

Teamer說:「我喜歡中國,在那裡很愉快,所以決定再回去,我很高興領事館終於又開放,但我希望他們能夠建立網上預約系統,所以像我這樣的人,就不用這麼早來等待。」

Zhang先生已經三年沒回中國,這次來辦探親簽證,也是週三晚10點半就來。

Zhang先生說:「我覺得這樣等蠻辛苦的,等也沒關係了,但有些像4點來等的,也等不上,說沒名額了,因為這裡有限額的,晚來的話也是簽不了證。」

中國現在只開放商務及探親簽證,從1月8日到現在,每天都是大排長龍,由於數量太多,現在代辦也只能一天送兩份,所以有人寧可自己來排隊。

Spyros Michak說:「我通常透過代辦,但這次他們跟我說會等很久,最好就是親自來。」

有旅行社代辦在社交媒體分享經驗,遞件退件取件都要排隊,排隊還限號,顧客急,也無濟於事,由於變化多,不確定因素也多,因此建議如果拿不到簽證,先不要出機票。

對於如何採取更便民的簽證措施,中領館回覆本台記者詢問:「隨著中國對新冠病毒實施”乙類乙管”後,申請赴華簽證人數快速增加,我們已經並將進一步採取優化措施,盡全力為急需赴華的簽證申請人提供簽證便利。」

至於10年簽證的問題,根據中領館網站,所有2020年3月26日之前頒發,仍在有效期內的多年多次赴華簽證,仍暫停使用,如果持有這類簽證的人士,現階段有需要到中國,可辦理新簽證,中領館建議參考微信公眾號和館網站上發布的《申辦中國簽證常見問題解答》等相關辦證須知。

有意前往辦中國簽證的人,過來人提醒,一定要做好保暖措施,「夜晚好冷,又沒戴手套好冷」,「像現在一樣,一個睡袋,有多厚衣服就穿多厚」,「昨晚就這張椅子還有毯子,到處走走保暖,找樹叢解放,因為沒有廁所,你會遇到很多有趣的人,看到很多奇怪的事發生,就是一個經驗」。

