【KTSF娛樂】裕美任《有種老闆娘2》嘉賓 坦言要主導自己人生

裕美任《有種老闆娘2》嘉賓﹐坦言要主導自己人生﹐林作「食軟飯」夢想成真

現正於香港熱播的綜藝節目《有種老闆娘2》，主持可宜訪問多位老闆娘，包括多位已轉型或已淡出娛樂圈的女藝人，與她們暢談在事業上的成就，以及探討如何兼顧工作及家庭。今晚邀得裕美擔任嘉賓，由歌手搖身一變成為網店老闆娘，一心為了掌握自己的人生。

裕美的網店在疫情之下開業兩年，生意逐漸穩定，成功的背後不少得男友林作親力支持。節目中，問到林作如何支持裕美時，林作指自己只懂宣傳，只能幫上一少部份，其他均靠裕美親自打理，更趁言談間投訴裕美工作繁忙，令二人約會的時間變少，裕美即反駁：「所以先last（維繫）到4年，如果成日對住會好快散（分開）！」。對於外界一直指林作有份出資自己的生意，裕美大感無奈：「佢有錢又關我咩事呢，（錢）係佢㗎嘛。」反指自己其實一直以高價聘請林作，林作聞言即自爆經常向裕美「追糧」：「我哋嘅對話，全部都係問出糧，好公事化。」更笑指全靠裕美，自己「食軟飯」的夢想成真，令到很多男士羡慕。兩位相處搞笑之餘亦愛得高調，林作於節目中深情表白指：「你係我心中嘅太陽，令到我有溫度！」。

裕美回想當初反其道而行，選擇在疫情之下開市，全因希望可以主導自己的人生。她坦言以往做藝人時十分被動，工作、金錢都不穩定；而做生意雖然會受環境影響，但至少擁有主導權，不會擔驚受怕。裕美亦十分感恩現在擁有的一切，「其實林作唔養我，我好開心，我覺得自己可以養番佢係好型！」

事業、愛情兩得意的裕美，心底裏還有一願望，就是尋回失聯多年的日藉父親。節目中，裕美透露今年將到日本發展音樂，同時尋找父親。「哪怕只得0.1%機會都會嘗試，希望我做做下音樂，多啲日本人識我嗰陣，可以傳到爸爸嗰到，希望有奇蹟。」

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