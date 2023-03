【KTSF娛樂】裕美任《有種老闆娘2》嘉賓 坦言要主導自己人生

裕美任《有種老闆娘2》嘉賓﹐坦言要主導自己人生﹐林作「食軟飯」夢想成真

現正於香港熱播的綜藝節目《有種老闆娘2》,主持可宜訪問多位老闆娘,包括多位已轉型或已淡出娛樂圈的女藝人,與她們暢談在事業上的成就,以及探討如何兼顧工作及家庭。今晚邀得裕美擔任嘉賓,由歌手搖身一變成為網店老闆娘,一心為了掌握自己的人生。

裕美的網店在疫情之下開業兩年,生意逐漸穩定,成功的背後不少得男友林作親力支持。節目中,問到林作如何支持裕美時,林作指自己只懂宣傳,只能幫上一少部份,其他均靠裕美親自打理,更趁言談間投訴裕美工作繁忙,令二人約會的時間變少,裕美即反駁:「所以先last(維繫)到4年,如果成日對住會好快散(分開)!」。對於外界一直指林作有份出資自己的生意,裕美大感無奈:「佢有錢又關我咩事呢,(錢)係佢㗎嘛。」反指自己其實一直以高價聘請林作,林作聞言即自爆經常向裕美「追糧」:「我哋嘅對話,全部都係問出糧,好公事化。」更笑指全靠裕美,自己「食軟飯」的夢想成真,令到很多男士羡慕。兩位相處搞笑之餘亦愛得高調,林作於節目中深情表白指:「你係我心中嘅太陽,令到我有溫度!」。

裕美回想當初反其道而行,選擇在疫情之下開市,全因希望可以主導自己的人生。她坦言以往做藝人時十分被動,工作、金錢都不穩定;而做生意雖然會受環境影響,但至少擁有主導權,不會擔驚受怕。裕美亦十分感恩現在擁有的一切,「其實林作唔養我,我好開心,我覺得自己可以養番佢係好型!」

事業、愛情兩得意的裕美,心底裏還有一願望,就是尋回失聯多年的日藉父親。節目中,裕美透露今年將到日本發展音樂,同時尋找父親。「哪怕只得0.1%機會都會嘗試,希望我做做下音樂,多啲日本人識我嗰陣,可以傳到爸爸嗰到,希望有奇蹟。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。