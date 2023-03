灣區近年公路槍擊案頻發 加州公路巡警有何對策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區近年發生多宗高速公路槍擊案,奪走不少無辜的性命,包括兩歲的華裔男童Jasper Wu,負責公路治安的加州公路巡警(CHP)有什麼對策?

加州公路巡警Golden Gate分局局長Ezery Beauchamp說:「高速公路槍擊案正在增加,因此我們與州長和州運輸部合作,在高速公路安裝更多監控鏡頭,幫助我們調查案件。」

Beauchamp表示,目前東灣Alameda縣和Contra Costa縣部份路段安裝了監控鏡頭,Contra Costa縣的公路上也設有shot spotter偵測槍擊的系統。

Beauchamp說:「也希望公眾知道,有監控系統存在可防範罪行。」

加州公路巡警Golden Gate分部負責巡邏灣區9個縣的公路,他們目前約有一千名警員,而他們需要聘請更多的警員。

加州公路巡警在全州需要增聘1千名警員,現在尚有800個空缺需要填補,另外還要聘請調度員(dispatcher),以及其他專業文職人員,CHP調度員月薪4628元至6373元。

CHP警員起薪點是年薪10.9萬至11.4萬元,申請人資格包括年齡20至35歲、高中畢業、有合法工作身份,但不需要是美國公民,沒有嚴重犯罪紀錄。

詳情請瀏覽:https://chpmadeformore.com/

