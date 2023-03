加州遭受強烈暴風雪吹襲 13州進入緊急狀態（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

上星期吹襲加州的強烈暴風雪,為加州特別是山區帶來嚴重積雪,州長紐森已經宣布,加州13個縣進入緊急狀態,可以調動州府更多資源救災。

加州上星期受到強烈暴風雪侵襲,許多道路嚴重積雪,州長紐森已經宣布,加州13個縣包括洛杉磯和San Bernardino縣進入緊急狀態,即是說,加州運輸局以及加州森林及防火部門統籌縣政府,調配額外的剷雪車和更多人手,包括加州國民警衛軍,幫助移除積雪和清理路面,以方便快速運送救援物資到受影響的社區以及恢復供電。

風暴開始以來,當局已經進行過百宗拯救行動,當局也開放兩個收容所給居民應急。

此外,在2月21日至8月21日期間,已經申請或將會申請州失業金的等候期將會取消。

上星期吹襲加州的暴風雪,為San Bernardino山區帶來破紀錄超過7呎雪,Arrowhead湖和Crestline的積雪分別約有8呎。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。