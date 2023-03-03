加州遭受強烈暴風雪吹襲 13州進入緊急狀態（視頻）

March 3, 2023 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

上星期吹襲加州的強烈暴風雪，為加州特別是山區帶來嚴重積雪，州長紐森已經宣布，加州13個縣進入緊急狀態，可以調動州府更多資源救災。

加州上星期受到強烈暴風雪侵襲，許多道路嚴重積雪，州長紐森已經宣布，加州13個縣包括洛杉磯和San Bernardino縣進入緊急狀態，即是說，加州運輸局以及加州森林及防火部門統籌縣政府，調配額外的剷雪車和更多人手，包括加州國民警衛軍，幫助移除積雪和清理路面，以方便快速運送救援物資到受影響的社區以及恢復供電。

風暴開始以來，當局已經進行過百宗拯救行動，當局也開放兩個收容所給居民應急。

此外，在2月21日至8月21日期間，已經申請或將會申請州失業金的等候期將會取消。

上星期吹襲加州的暴風雪，為San Bernardino山區帶來破紀錄超過7呎雪，Arrowhead湖和Crestline的積雪分別約有8呎。

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