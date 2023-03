灣區居民報稅截止日期延後到10月16日

【KTSF 歐志洲報導】

灣區9個縣在這個冬季的暴雨中受災,隨著國稅局將灣區居民的聯邦報稅截止日期延後到10月16日,州長紐森也宣布,將加州的報稅截止日期延後到同樣日期。

國稅局已經兩次就受災縣的居民,將報稅截止日期延長,現在的日期是10月16日,灣區所有的縣都被列為災區,受到如淹水、泥石流和海浪衝擊的破壞,這包括舊金山(三藩市)、Santa Clara、San Mateo、Alameda、Contra Costa、Marin、Solano、Sonoma和Napa,還有Santa Cruz,不論報稅人是否直接受到災情影響。

州長紐森週四宣布,將加州的報稅截止日期同樣延後到10月16日,紐森的聲明中表示,隨著所有社區投入重建工作中,加州也要幫助加州居民重建生活。

要是在4月需要繳付稅金的報稅人,截止日期同樣延後到10月16日。

有會計師建議,要是預計會取得退稅的納稅人,還是應該盡快報稅,以取得退稅款額,而那些預計會欠稅的人,則可以延遲報稅,但還是應該在截止日期的一個星期前完成報稅工作。

