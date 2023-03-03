法律世家繼承人Alex Murdaugh被控謀殺妻兒 陪審團裁定罪成

March 3, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
被告Alex Murdaugh (Law&Crime Network / YouTube)

【KTSF 林子皓報導】

知名法律世家繼承人Alex Murdaugh涉嫌謀殺妻兒一案，南卡羅來納陪審團週四裁定，四項罪名全數成立，當中有兩項謀殺罪。

首席檢察官Creighton Waters說：「正義今天終於得以伸張，這不關乎你的家庭背景，這不關乎你有多少錢，或你想有多少錢，這不關乎你多麼有名氣，如果你做錯事犯了法，犯了謀殺罪，那麼正義將會在南卡伸張，我認為今天南卡展現給這個國家，還有這個世界，本案程序如何正確進行，謝謝大家。」

經過75位證人、超過800件證據，一路從背叛朋友和客戶，試圖買兇殺自己，以詐領千萬保險金，到兒子死於船難，管家死於家中，最後則是太太的死亡，這一連串親人遇害和金錢的糾葛中，陪審團最後經過不到三個小時的審議，就裁決Murdaugh被控槍殺妻子Maggie和兒子Paul的四項罪名全數成立，當中有兩項謀殺罪，星期五將被正式判刑。

不過州檢察官表示，他們不會求處死刑，所以54歲的Murdaugh可能面臨的會是30年至無期徒刑的終身監禁，並不得保釋。

陪審團週三到命案現場視察，Murdaugh家的雙重命案發生在2021年6月，但到週四才把他定罪，關鍵的證據是他22歲兒子Paul在命案發生前五分鐘，在他們家的狗舍，也就是命案的現場，用手機拍下的一個片段，內容顯示Murdaugh當時在現場，但他一直否認，直到警方用了一年時間成功破解了Paul的手機密碼，才暴露了這個證據。

Murdaugh承認在毒品影響下向調查人員說謊，但堅決否認殺死妻兒，但檢察官向陪審團指出，被告在他的律師行與客戶即將發現他偷取了數百萬元的時候，殺害自己的妻兒試圖轉移視線，「買時間」來設法應對盜竊事件的曝光。

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