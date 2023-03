法律世家繼承人Alex Murdaugh被控謀殺妻兒 陪審團裁定罪成

【KTSF 林子皓報導】

知名法律世家繼承人Alex Murdaugh涉嫌謀殺妻兒一案,南卡羅來納陪審團週四裁定,四項罪名全數成立,當中有兩項謀殺罪。

首席檢察官Creighton Waters說:「正義今天終於得以伸張,這不關乎你的家庭背景,這不關乎你有多少錢,或你想有多少錢,這不關乎你多麼有名氣,如果你做錯事犯了法,犯了謀殺罪,那麼正義將會在南卡伸張,我認為今天南卡展現給這個國家,還有這個世界,本案程序如何正確進行,謝謝大家。」

經過75位證人、超過800件證據,一路從背叛朋友和客戶,試圖買兇殺自己,以詐領千萬保險金,到兒子死於船難,管家死於家中,最後則是太太的死亡,這一連串親人遇害和金錢的糾葛中,陪審團最後經過不到三個小時的審議,就裁決Murdaugh被控槍殺妻子Maggie和兒子Paul的四項罪名全數成立,當中有兩項謀殺罪,星期五將被正式判刑。

不過州檢察官表示,他們不會求處死刑,所以54歲的Murdaugh可能面臨的會是30年至無期徒刑的終身監禁,並不得保釋。

陪審團週三到命案現場視察,Murdaugh家的雙重命案發生在2021年6月,但到週四才把他定罪,關鍵的證據是他22歲兒子Paul在命案發生前五分鐘,在他們家的狗舍,也就是命案的現場,用手機拍下的一個片段,內容顯示Murdaugh當時在現場,但他一直否認,直到警方用了一年時間成功破解了Paul的手機密碼,才暴露了這個證據。

Murdaugh承認在毒品影響下向調查人員說謊,但堅決否認殺死妻兒,但檢察官向陪審團指出,被告在他的律師行與客戶即將發現他偷取了數百萬元的時候,殺害自己的妻兒試圖轉移視線,「買時間」來設法應對盜竊事件的曝光。

