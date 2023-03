優勝美地國家公園因大量積雪 暫時無限期關閉

【KTSF 歐志洲報導】

優勝美地國家公園因為大量積雪,目前暫時無限期關閉,而未來幾天,灣區天氣還將寒冷。

畫面中可以看到,優勝美地國家公園中著名的Half Dome石岩,和周圍地方都被雪掩蓋,當局自上週六因為大量下雪和能見度低,基於安全考量而關閉公園,當局原本計劃週四重開公園,但是過去這個週末的降雪沒有改善那裡的情況。

截至週二,優勝美地山谷記錄到40英寸的積雪,園方表示,這打破了1969年36英寸的記錄。

當局表示,必須將道路的積雪清除,並確保電力供應沒有受到影響,才能夠重新開放公園。

另外,國家氣象局預測,週四將是整個星期最冷的一天,沿海地區發布霜凍警示,內陸地區則發布嚴寒警告,這將維持到週五上午9點。

氣象局呼籲民眾,注意露宿街頭的無家可歸人士,還有寵物、植物和水管。

Santa Clara縣也在一些地方開設日間避寒中心,這包括Santa Clara的長者活動中心、社區康樂中心和圖書館,還有Cupertino、Saratoga、Sunnyvale、Los Altos 和Milpitas的圖書館。

氣象局也表示,本週六開始的幾天,將會局部性下小雨。

至於過去幾個月的降雨和降雪,還沒有讓加州脫離乾旱,根據國家乾旱監測中心,加州目前還有超過八成的地方處於乾旱中。

