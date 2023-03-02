優勝美地國家公園因大量積雪 暫時無限期關閉

【KTSF 歐志洲報導】

優勝美地國家公園因為大量積雪，目前暫時無限期關閉，而未來幾天，灣區天氣還將寒冷。

畫面中可以看到，優勝美地國家公園中著名的Half Dome石岩，和周圍地方都被雪掩蓋，當局自上週六因為大量下雪和能見度低，基於安全考量而關閉公園，當局原本計劃週四重開公園，但是過去這個週末的降雪沒有改善那裡的情況。

截至週二，優勝美地山谷記錄到40英寸的積雪，園方表示，這打破了1969年36英寸的記錄。

當局表示，必須將道路的積雪清除，並確保電力供應沒有受到影響，才能夠重新開放公園。

另外，國家氣象局預測，週四將是整個星期最冷的一天，沿海地區發布霜凍警示，內陸地區則發布嚴寒警告，這將維持到週五上午9點。

氣象局呼籲民眾，注意露宿街頭的無家可歸人士，還有寵物、植物和水管。

Santa Clara縣也在一些地方開設日間避寒中心，這包括Santa Clara的長者活動中心、社區康樂中心和圖書館，還有Cupertino、Saratoga、Sunnyvale、Los Altos 和Milpitas的圖書館。

氣象局也表示，本週六開始的幾天，將會局部性下小雨。

至於過去幾個月的降雨和降雪，還沒有讓加州脫離乾旱，根據國家乾旱監測中心，加州目前還有超過八成的地方處於乾旱中。

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