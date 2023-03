惡劣冬季天氣持續影響Sierra山區 太浩湖一小鎮發生雪崩

【KTSF 張擎鳳報導】

惡劣的冬季天氣繼續影響內華達山脈地區,太浩湖Olympic Valley發生雪崩,波及一棟三層公寓,居民要疏散。

暴風雪持續吹襲內華達山脈一帶,位於太浩湖北部曾舉辦冬季奧運的Olympic Valley市週二晚發生雪崩,波及一棟三層公寓,當局疏散居民,事件中無人受傷。

當局表示,他們將重新評估雪崩風險,並決定居民返回公寓樓是否安全。

內華達山脈的部分地區僅僅幾天的時間,強大的風暴帶來的降雪量,比全年降雪量多出三倍有餘。

開車人士在風雪下面臨封路,,官方警告司機不要走其他路線。

加州運輸部發言人Steve Nelson說:「他們不會知道開到什麼地方,直到為時已晚

踏入3月,加州山區的社區,由北加州至南加州,都被破紀錄的雪覆蓋。

最近這一場接一場的一系列風暴,至今可能為南加州San Bernardino帶來多三英尺的降雪。

由於道路變得太難通行,一些人因物品供應減少而陷入困境。

Lake Arrowhead居民Matt Dietzman說:「你只是開始每天變得更加煩躁,而我那裡有動物,我媽媽一個人在上面

Goodwin’s Market位於加州Crestline地區,是一間家庭式經營的雜貨店,老闆分享了這段視頻,顯示星期二,司機用一輛鏟雪車拖著一輛滿載食物和用品的大貨車,為雜貨店空蕩蕩的貨架補貨。

隨著惡劣的冬季天氣過去,周末被困在San Bernardino山區的超過600名科學營學生,終於可以回來與家人團聚。

而優山美地國家公園仍然關閉,未知何時才能重新開放,近日的風暴為優勝美地山谷帶來幾英尺厚的雪,在公園的某些地區,積雪甚至高達15英尺。

當局表示,工作人員正在努力恢復關鍵服務,以便遊客可以安全到訪。

