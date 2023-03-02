美國眾院外交事務委員會授權總統禁用TikTok

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美國白宮指短片分享程式TikTok，的確構成國家安全風險。眾議院外交事務委員會通過授權總統拜登頒布全國禁用TikTok，中方堅決反對美國一再泛化國家安全概念，無理打壓別國企業。

「我要各位看看這眼鏡配這襯衫多可愛！」網紅法蘭基納在短片分享應用程式TikTok分享生活點滴，吸引390萬用戶追隨。

對於近日美加和歐洲以安全風險為由，禁止職員在公務設備使用TikTok，他覺得很無奈：「 我會有點難過，覺得付出很多心力做一些事，幫助了很多人，他們也幫助我，而努力付諸流水。」

他認為除了TikTok，其他公司也掌握個人數據並可能轉售。

不過美國白宮發言人表明，TikTok構成潛在國家安全風險。美國白宮發言人瓊-皮埃爾表示：「我們一直很清楚，TikTok構成疑難和問題。所以我們有憂慮，因為關乎美國人數據，收集美國人數據，構成潛在國家安全風險。」

眾議院外交事務委員會，以24票贊成、16票反對，通過授權總統拜登禁止在全國使用TikTok及其他有安全風險的應用程式。法案需要參眾兩院表決通過，再由總統簽署生效，但控制參議院的民主黨反對，批評禁令倉卒，未必讓法案成功闖關。

TikTok指美國若封殺其程式，等同禁止輸出美國文化和價值觀給全球用戶。另外TikTok公布數周內加推功能，包括限制未滿18歲用戶，每日只能使用60分鐘，超時便須輸入密碼，亦可讓家長限制子女，避免看到含特定字眼或標籤的短片。