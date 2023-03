新冠疫情緊急狀態結束後 對低收入人士領取的福利有何影響（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州週二起全面解除實施了3年的COVID疫情緊急狀態,意味著因疫情而衍生的福利措施即將結束,負責統籌福利的舊金山(三藩市)人民服務局(SFHSA)週三舉行網上會議,討論取消疫情緊急狀態後,對領取糧食券CalFresh和加州低收入健保Medi-Cal的市民會產生的影響。

在2020年3月,聯邦政府宣佈一系列應對COVID-19的福利措施,加州Medi-Cal醫療白卡也配合放寬醫療補助計劃審查,市民可自動繼續受保,而領取糧食券CalFresh的市民,就可以收到額外的付款,而今年3月是領取糧食券CalFresh的市民最後一筆緊急撥款,4月開始,金額將恢復疫情前的正常水平。

舊金山人民服務局副主任Ann Pineda說:「從2023年4月開始,領取CalFresh的個人和家庭,將不再收到額外的每月補助金,此外最低福利水平,將回到每月23元

醫療白卡方面,今年3月31日起,重新認證將會開始,而受惠的市民會陸續收到更新表格。

而7月1日起,兩類人士將停止受保,當中包括不再符合資格的人,以及沒有辦理更新手續的人士,但當局亦重申現時受保人士,不會在4月至6月期間失去保險。

當局表示,如果自2020年3月更改了地址或聯繫方式的市民,需要盡快辦理更新手續,網址是:http://mybenefitscalwin.org

