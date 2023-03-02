新冠疫情緊急狀態結束後 對低收入人士領取的福利有何影響（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州週二起全面解除實施了3年的COVID疫情緊急狀態，意味著因疫情而衍生的福利措施即將結束，負責統籌福利的舊金山（三藩市）人民服務局（SFHSA）週三舉行網上會議，討論取消疫情緊急狀態後，對領取糧食券CalFresh和加州低收入健保Medi-Cal的市民會產生的影響。

在2020年3月，聯邦政府宣佈一系列應對COVID-19的福利措施，加州Medi-Cal醫療白卡也配合放寬醫療補助計劃審查，市民可自動繼續受保，而領取糧食券CalFresh的市民，就可以收到額外的付款，而今年3月是領取糧食券CalFresh的市民最後一筆緊急撥款，4月開始，金額將恢復疫情前的正常水平。

舊金山人民服務局副主任Ann Pineda說：「從2023年4月開始，領取CalFresh的個人和家庭，將不再收到額外的每月補助金，此外最低福利水平，將回到每月23元

醫療白卡方面，今年3月31日起，重新認證將會開始，而受惠的市民會陸續收到更新表格。

而7月1日起，兩類人士將停止受保，當中包括不再符合資格的人，以及沒有辦理更新手續的人士，但當局亦重申現時受保人士，不會在4月至6月期間失去保險。

當局表示，如果自2020年3月更改了地址或聯繫方式的市民，需要盡快辦理更新手續，網址是：http://mybenefitscalwin.org

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