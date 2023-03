【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區Noriega街一間超市天台的停車場,光天化日下發生搶劫案,兩個非洲裔匪徒搶劫一個坐在車裡的亞裔男人。

負責日落區治安的Taraval警察分局局長易文耀對本台表示,搶劫案現場是Noriega街Safeway天台停車場,警方資料顯示,週二下午兩點幾,兩個非洲裔男人伸手進車內,搶劫67歲的男事主。

警方表示,男事主當時坐在汽車乘客座位,匪徒搶走事主的手錶、兩個錢包、證件和家裡的鑰匙,兩個匪徒得手後乘坐一輛房車逃走,男事主沒有受傷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。