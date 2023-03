Santa Rosa一高中學生刀傷兩同學 一人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa市Montgomery高中發生學生打鬥,一名15歲學生用刀刺傷兩名16歲學生,其中一人傷重死亡。

Santa Rosa警察局長說:「初步資料顯示,這三名學生互相認識,之前有過肢體衝突。」

Santa Rosa警方指,週三早上11時15分左右,兩名16歲11年級男學生走進藝術班課室內,與一名15歲的9年級男學生打架,當時班上有大約30人,包括一名老師,老師制止打鬥,但之後那名15歲男生拔出一把摺刀,並刺傷兩個16歲學生,兩名傷者送院救治。

警方說,其中一名16歲學生上半身有三處刀傷,送院後傷重不治,另外一名學生左手被刺傷,沒有生命危險。

15歲疑犯之後逃去,後來警方在附近的溪流邊拘補他。

該校學生不滿校方在知道這三名學生的糾紛後,為何之前不採取行動防止悲劇發生,學生週三提早放學,週四停課。

