Santa Rosa一高中學生刀傷兩同學 一人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

北灣Santa Rosa市Montgomery高中發生學生打鬥，一名15歲學生用刀刺傷兩名16歲學生，其中一人傷重死亡。

Santa Rosa警察局長說：「初步資料顯示，這三名學生互相認識，之前有過肢體衝突。」

Santa Rosa警方指，週三早上11時15分左右，兩名16歲11年級男學生走進藝術班課室內，與一名15歲的9年級男學生打架，當時班上有大約30人，包括一名老師，老師制止打鬥，但之後那名15歲男生拔出一把摺刀，並刺傷兩個16歲學生，兩名傷者送院救治。

警方說，其中一名16歲學生上半身有三處刀傷，送院後傷重不治，另外一名學生左手被刺傷，沒有生命危險。

15歲疑犯之後逃去，後來警方在附近的溪流邊拘補他。

該校學生不滿校方在知道這三名學生的糾紛後，為何之前不採取行動防止悲劇發生，學生週三提早放學，週四停課。

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