中半島San Mateo市警方週二宣布逮捕一名涉嫌以按摩院做晃子的妓院老闆。

警方在上星期五持手令,搜查位於San Mateo De Anza Boulevard 100號路段的這間按摩院。

警方表示,早些時候,臥底警察曾兩次前往該按摩院,對方提出可提供性交易。

警方認定聖荷西居民,43歲的女老闆Liping Yao,提出為金錢進行性交易,並以涉嫌賣淫和開妓院罪逮捕了她。

警方說搜查期間找到賣淫活動的證據,警方懷疑該按摩院涉嫌人口販賣,在場對Yao和現場的一名工作人員提供相關資源。

本台記者週三前往這間按摩院,還持續營業,裡面工作人員說不知道老闆被捕的事。

