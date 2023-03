聯邦SNAP糧食援助計劃結束 低收入補助金平均每月減90元

【KTSF 張麗月報導】

在2020年疫情爆發初期,有數以百萬計的人失去工作,當時國會通過緊急應對法案,臨時增加領取糧食券人士的額外食物援助計劃SNAP的補助金,但隨著疫情減緩,SNAP計劃的緊急撥款也要終止,而國會也在上個月通過法案,停止這個額外食物援助撥款,聯邦農業部表示,起初有18個州首先停止這個疫情時代實施的SNAP緊急額外撥款,其餘32個州包括加州在內,也由週三開始終止SNAP計劃,即是說,低收入家庭領取的食物補助金,每個月平均將會減少大約90元。

在疫情期間實施了三年的聯邦SNAP額外食物援助計劃,週三開始結束,因為國會在上個月通過法案,叫停這個額外緊急撥款,在疫情期間,估計有超過4,200萬人受惠,但隨著SNAP計劃的額外緊急撥款結束,低收入家庭領取的食物補助金,每個月平均將會減少大約90元。

SNAP計劃總監Ellen Vollinger說:「緊急撥款停止,申請人平均每天只得6元買食物,這就是SNAP撥款。」

在目前面對高通脹情況下,減少食物補助金,對低收入家庭來說可以說是百上加斤。

SNAP申領人Michelle Ricketts說:「我現時要去食物庫,我其實不想去領食物。」

面對當前的經濟環境,聯邦農業部建議,低收入人士可以申請其他食物及營養服務,好像夏天食物服務計劃。

而去年國會也通過立法,設立一個永久計劃提供撥款給,大約3千萬名兒童購買食品雜貨,來代替暑假期間的學校用餐,此外也有為婦女、嬰兒及兒童而設的「特別補充營養計劃」。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。