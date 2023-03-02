聯邦SNAP糧食援助計劃結束 低收入補助金平均每月減90元

【KTSF 張麗月報導】

在2020年疫情爆發初期，有數以百萬計的人失去工作，當時國會通過緊急應對法案，臨時增加領取糧食券人士的額外食物援助計劃SNAP的補助金，但隨著疫情減緩，SNAP計劃的緊急撥款也要終止，而國會也在上個月通過法案，停止這個額外食物援助撥款，聯邦農業部表示，起初有18個州首先停止這個疫情時代實施的SNAP緊急額外撥款，其餘32個州包括加州在內，也由週三開始終止SNAP計劃，即是說，低收入家庭領取的食物補助金，每個月平均將會減少大約90元。

在疫情期間實施了三年的聯邦SNAP額外食物援助計劃，週三開始結束，因為國會在上個月通過法案，叫停這個額外緊急撥款，在疫情期間，估計有超過4,200萬人受惠，但隨著SNAP計劃的額外緊急撥款結束，低收入家庭領取的食物補助金，每個月平均將會減少大約90元。

SNAP計劃總監Ellen Vollinger說：「緊急撥款停止，申請人平均每天只得6元買食物，這就是SNAP撥款。」

在目前面對高通脹情況下，減少食物補助金，對低收入家庭來說可以說是百上加斤。

SNAP申領人Michelle Ricketts說：「我現時要去食物庫，我其實不想去領食物。」

面對當前的經濟環境，聯邦農業部建議，低收入人士可以申請其他食物及營養服務，好像夏天食物服務計劃。

而去年國會也通過立法，設立一個永久計劃提供撥款給，大約3千萬名兒童購買食品雜貨，來代替暑假期間的學校用餐，此外也有為婦女、嬰兒及兒童而設的「特別補充營養計劃」。

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