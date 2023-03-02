遭Facebook母公司Meta裁員的餐飲服務人員示威 要求平等待遇（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

遭Facebook母公司Meta裁員的餐飲服務人員，週三下午集結在南灣Menlo Park的Meta總部前示威，要求平等待遇。

這是位於Mountain ViewHacker Way上熟悉的Meta看板，鏡頭轉向對街，看到的是週三上街抗議的餐飲服務人員。

Unite Here Local 19的工會代表Rasheed向本台表示，他們的訴求是獲得與其他遭Meta解僱的員工相等的待遇。

Rasheed說：「他們將我們視為二等公民，各地的服務人員也正被解僱，而他們從未被討論，你不會在新聞中聽到他們的聲音，大家只聽到關於寫程式的工程師，我們賺的錢也比他們少，當我們被解僱且沒有遣散費，只是被告知要離開時，我們應該怎麼辦？」

Meta是由承包商Flagship聘請這些服務人員，但因為Meta近期的裁員也影響服務人員，據就業發展局資料顯示，Flagship在Meta於Menlo Park的地址，裁員126名餐飲服務人員。

Meta執行長Mark Zuckerberg在11月向遭解僱的Meta員工承諾，將提供遣散費及幫助，但工會指透過承包商聘請的服務人員就不包含在內，所以他們無法獲得等同四個月薪水的遣散費，每服務一年又再增加兩週薪水，還有延長六個月的醫療保險。

工會成員也指，Meta至今不接受談判，逼得他們無奈上街抗議。

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