美國經濟發出喜憂參半信號 經濟學家稱是滾動式衰退

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著全美經濟繼續發出喜憂參半的信號,越來越多的經濟學家將這個不明確的時期,描述為滾動式衰退,即是說各個行業將會輪流受到影響。

經濟數據一直處於拉鋸狀態,好的信息,例如失業率處於歷史低位,抵消負面的影響,例如半年來的房屋銷售下跌。

George Washington大學副教授Joann Weiner說:「難以理解今天的經濟,因為有太多混雜的信號。」

經濟學家更頻繁地使用“滾動衰退”這個術語,來形容美國當前的經濟。這意味著某些行業會在不同時間出現衰退,但整體經濟不會下滑。

Loyola Marymount大學金融和經濟學教授Sung Won Sohn說:「我們輪流向下滑,從住屋開始,接下來是消費者,然後是企業等等。」

2022年的最後一個季度仍然看到經濟增長,上個月的按年消費物價通脹有所緩解,但樓價和製造業卻是下跌,科技和媒體行業也大規模裁員。

Weiner表示,一個龐大而多元化的經濟體,出現經濟不平衡乃是正常的,尤其是在經歷了Covid疫情的巨大殺傷力

Weiner說:「假以時日各領域會經歷不同的壓力。」

至於是否會出現廣泛的經濟衰退,Sohn說這可能取決於消費者如何回應經濟新聞。

Sohn說:「消費者在未來數月和季度的表現,將會是經濟前景的決定因素。」

專家表示,隨著聯儲局通過加息來抑制通貨膨脹,家庭應該設法償還高息債務,並且精簡開支,以建立緊急儲蓄金以防裁員。

