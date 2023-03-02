美國經濟發出喜憂參半信號 經濟學家稱是滾動式衰退

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著全美經濟繼續發出喜憂參半的信號，越來越多的經濟學家將這個不明確的時期，描述為滾動式衰退，即是說各個行業將會輪流受到影響。

經濟數據一直處於拉鋸狀態，好的信息，例如失業率處於歷史低位，抵消負面的影響，例如半年來的房屋銷售下跌。

George Washington大學副教授Joann Weiner說：「難以理解今天的經濟，因為有太多混雜的信號。」

經濟學家更頻繁地使用“滾動衰退”這個術語，來形容美國當前的經濟。這意味著某些行業會在不同時間出現衰退，但整體經濟不會下滑。

Loyola Marymount大學金融和經濟學教授Sung Won Sohn說：「我們輪流向下滑，從住屋開始，接下來是消費者，然後是企業等等。」

2022年的最後一個季度仍然看到經濟增長，上個月的按年消費物價通脹有所緩解，但樓價和製造業卻是下跌，科技和媒體行業也大規模裁員。

Weiner表示，一個龐大而多元化的經濟體，出現經濟不平衡乃是正常的，尤其是在經歷了Covid疫情的巨大殺傷力

Weiner說：「假以時日各領域會經歷不同的壓力。」

至於是否會出現廣泛的經濟衰退，Sohn說這可能取決於消費者如何回應經濟新聞。

Sohn說：「消費者在未來數月和季度的表現，將會是經濟前景的決定因素。」

專家表示，隨著聯儲局通過加息來抑制通貨膨脹，家庭應該設法償還高息債務，並且精簡開支，以建立緊急儲蓄金以防裁員。

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