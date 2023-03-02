H1B工作簽證員工如被裁員 有甚麼方法可繼續留美（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

3月１日開始，移民局的H1B工作簽證抽籤電子註冊系統正式開放，不過從去年底至今，不斷聽到科技業裁員的消息，包括持H1B工作簽證的外籍員工要如何維持身分。

從去年底，美國科技大廠相繼裁員後，移民律師接到有關H1B工作簽證的諮詢增加。

持H1B簽證遭遇裁員後，根據移民法，通常有60天的寬限期，來尋求繼續留在美國的途徑，移民律師說，60天怎麼算很重要。

移民律師王健宇說：「基本上法律說，你當時被終止，或是你馬上被終止，從那一天開始算60天起，所以如果你那天你的遣散費拿到，不管你的薪水是在15號，還是1號拿到的話，你從那天（終止）開始算，比較安全的算法，是從那天（終止）開始算60天，我們都會建議客戶最悲觀的方式去想，因為我們不想超過這個時間，導致會有非法居留的問題。」

舉例來說，如果員工在3月1日收到解僱通知，寫明離職日期是3月10日，60天的寬限期就從10日開始，有些大公司提供好幾個月優渥的遣散費，但60天不是遣散費涵蓋的時間。

另外一個要注意的是：「還有一個就是要小心，有些H1B如果只剩一個月的話，如果你被解僱，就不是60天，而是從I94只剩30，只有30天的時間，因為他60天還有I94，是看哪個比較短，所以這個要講清楚。」

究竟用甚麼方法留下來轉換身分，移民律師建議，如果夫妻都拿H1B簽證，其中一個被解僱，可以改成配偶拿H4，或是再回學校讀書，轉學生簽證，或是找新創公司。

王健宇說：「其實有很多僱主諮詢我說，我現在有一個剛從H1B被解僱了，30天，40天，我想聘請他，但我不知道時間來不來得及，有些僱主說，我們願意立刻幫你再申請H1B，有些人可能說我怕申請出了問題，怕非法居留，那我乾脆先回去，你再幫我申請，我在中國的美國領事館，再去拿簽證，還是有些怕非法居留，到最後不能回來，會先到時間先走。」

另外，2023年H1B簽證註冊抽籤週三中午開放，3月17日美東時間中午截止，開始隨機抽籤，總數是8萬5千個名額，3月31日移民局會通知抽籤結果。

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