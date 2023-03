H1B工作簽證員工如被裁員 有甚麼方法可繼續留美（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

3月1日開始,移民局的H1B工作簽證抽籤電子註冊系統正式開放,不過從去年底至今,不斷聽到科技業裁員的消息,包括持H1B工作簽證的外籍員工要如何維持身分。

從去年底,美國科技大廠相繼裁員後,移民律師接到有關H1B工作簽證的諮詢增加。

持H1B簽證遭遇裁員後,根據移民法,通常有60天的寬限期,來尋求繼續留在美國的途徑,移民律師說,60天怎麼算很重要。

移民律師王健宇說:「基本上法律說,你當時被終止,或是你馬上被終止,從那一天開始算60天起,所以如果你那天你的遣散費拿到,不管你的薪水是在15號,還是1號拿到的話,你從那天(終止)開始算,比較安全的算法,是從那天(終止)開始算60天,我們都會建議客戶最悲觀的方式去想,因為我們不想超過這個時間,導致會有非法居留的問題。」

舉例來說,如果員工在3月1日收到解僱通知,寫明離職日期是3月10日,60天的寬限期就從10日開始,有些大公司提供好幾個月優渥的遣散費,但60天不是遣散費涵蓋的時間。

另外一個要注意的是:「還有一個就是要小心,有些H1B如果只剩一個月的話,如果你被解僱,就不是60天,而是從I94只剩30,只有30天的時間,因為他60天還有I94,是看哪個比較短,所以這個要講清楚。」

究竟用甚麼方法留下來轉換身分,移民律師建議,如果夫妻都拿H1B簽證,其中一個被解僱,可以改成配偶拿H4,或是再回學校讀書,轉學生簽證,或是找新創公司。

王健宇說:「其實有很多僱主諮詢我說,我現在有一個剛從H1B被解僱了,30天,40天,我想聘請他,但我不知道時間來不來得及,有些僱主說,我們願意立刻幫你再申請H1B,有些人可能說我怕申請出了問題,怕非法居留,那我乾脆先回去,你再幫我申請,我在中國的美國領事館,再去拿簽證,還是有些怕非法居留,到最後不能回來,會先到時間先走。」

另外,2023年H1B簽證註冊抽籤週三中午開放,3月17日美東時間中午截止,開始隨機抽籤,總數是8萬5千個名額,3月31日移民局會通知抽籤結果。

