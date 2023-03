【KTSF】

東灣Antioch市上週四發生一宗商店搶劫案,警方週三公布涉案女性匪徒照片,希望民眾提供線索。

Antioch警方表示,照片中的婦女就是涉嫌搶劫Smart and Final商店的匪徒,上週四下午1時46分,警方接報指,在該市位於Somersville 2638街區的一間商店遭遇搶劫,店內的監視錄影畫面拍到嫌犯樣貌,是一名年約25到30歲的白人女性,身高約5呎3吋,體重介於190到200磅。

警方也調查到跟這起搶劫案有關的汽車,是一輛白色SUV,可能是Chevrolet Suburban,有個黑色車頂架。

有線索的民眾可致電警方:(925) 481-8147。

