101公路紅木城往來南舊金山快線3月3日開始收費（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

101號公路位於中半島Redwood City和南舊金山(南三藩市)之間的快線收費系統,將會在3月3日正式開始收費。

介乎南舊金山380公路與Redwood City Whipple Avenue出口之間的南北行線,在去年11月起開始測試快線的收費系統。

快線現將從3月3日開始,正式在星期一至五早上5點至晚上8點實施收費,使用收費快線的車輛,必須要有FasTrak設備,否則會受到加州公路巡警票控。

三人或以上的車輛以及電單車,若配有FasTrak Flex收費感應器,可以免費使用快線,而符合資格的零污染車輛,可以申請FasTrak CAV感應器,以獲得半價優惠。

根據加州運輸部(Caltrans)的資料,隨著南舊金山及Redwood City之間的工程完工,將會為駕車人士帶來不少好處,包括紓緩交通擠塞、縮短行程時間,亦鼓勵市民使用公共交通工具及與他人共乘一架車。

