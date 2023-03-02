101公路紅木城往來南舊金山快線3月3日開始收費（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

101號公路位於中半島Redwood City和南舊金山（南三藩市）之間的快線收費系統，將會在3月3日正式開始收費。

介乎南舊金山380公路與Redwood City Whipple Avenue出口之間的南北行線，在去年11月起開始測試快線的收費系統。

快線現將從3月3日開始，正式在星期一至五早上5點至晚上8點實施收費，使用收費快線的車輛，必須要有FasTrak設備，否則會受到加州公路巡警票控。

三人或以上的車輛以及電單車，若配有FasTrak Flex收費感應器，可以免費使用快線，而符合資格的零污染車輛，可以申請FasTrak CAV感應器，以獲得半價優惠。

根據加州運輸部（Caltrans）的資料，隨著南舊金山及Redwood City之間的工程完工，將會為駕車人士帶來不少好處，包括紓緩交通擠塞、縮短行程時間，亦鼓勵市民使用公共交通工具及與他人共乘一架車。

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