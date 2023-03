舊金山國際機場將新增廉航航線 往來舊金山東京

【KTSF 朱慧琪報導】

全球疫情放緩,旅遊業開始復甦之際,舊金山(三藩市)國際機場將會新增一條廉航航線,由舊金山直飛日本東京。

正計劃去日本的市民要留意,ZIPAIR航空公司將會有新航線,由舊金山國際機場直飛日本東京成田機場,預計在今個夏季啟航,並將使用波音787飛機。

ZIPAIR於2018年成立,是日本航空Japan Airlines旗下的子公司,而舊金山將成為ZIPAIR在美國提供服務的第四個目的地。

在去年12月,ZIPAIR開通由聖荷西國際機場直飛東京的航線,每週有5班航班。

目前旺季日子,從聖荷西直飛東京的來回機票價錢,最平近1,800美元,而在ZIPAIR同樣的日子,來回機票大約是1,050美元,大約是正常機票價錢的6折,而在淡季的日子價錢就差不多。

不過要留意的是,廉航的機票不包括行李和飛機餐,需要額外付費。

