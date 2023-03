調查發現加州網的司機常受不公平對待及歧視

【KTSF 毛皓延報導】

一項調查發現,加州的網的司機往往受到不公平的對待及歧視,除了面臨職場暴力和騷擾,更有三分之二的司機曾被停用帳戶。

亞洲法律聯會及網的司機聯盟(RDU)調查訪問加州810名現職或曾任Uber及Lyft的司機,有68%的受訪司機是有色人種。

調查顯示,司機經常要承受乘客的歧視、仇恨言論、性騷擾、恐嚇和肢體暴力,當中每兩名司機,就有一名曾因為自己的族裔而遭到偏見和歧視,有司機亦被歧視他們的乘客投訴,更因執行防疫規定而獲得低評分。

調查亦指,有43%受訪司機,曾在工作中經歷過性騷擾,當中接近一半曾被乘客不當觸摸,而受影響的司機不知如何投訴,最終亦只有極少數個案獲公司調查。

亞洲法律聯會的聲明指出,很多司機都視開車為主要收入來源,但Uber及Lyft等平台,很多時只是因為司機被顧客投訴,甚至是評分稍微下跌,就停用司機的帳戶,過程中既無預先通知司機,也無提供任何上訴程序。

亞洲法律聯會建議相關網的平台制定清晰透明的政策,避免乘客無理投訴,確保只有正當理由才停用司機帳戶,並容許他們有上訴的機會,亦向司機提供勞工保障,免受各種形式的歧視和暴力。

