調查發現加州網的司機常受不公平對待及歧視

【KTSF 毛皓延報導】

一項調查發現，加州的網的司機往往受到不公平的對待及歧視，除了面臨職場暴力和騷擾，更有三分之二的司機曾被停用帳戶。

亞洲法律聯會及網的司機聯盟（RDU）調查訪問加州810名現職或曾任Uber及Lyft的司機，有68%的受訪司機是有色人種。

調查顯示，司機經常要承受乘客的歧視、仇恨言論、性騷擾、恐嚇和肢體暴力，當中每兩名司機，就有一名曾因為自己的族裔而遭到偏見和歧視，有司機亦被歧視他們的乘客投訴，更因執行防疫規定而獲得低評分。

調查亦指，有43%受訪司機，曾在工作中經歷過性騷擾，當中接近一半曾被乘客不當觸摸，而受影響的司機不知如何投訴，最終亦只有極少數個案獲公司調查。

亞洲法律聯會的聲明指出，很多司機都視開車為主要收入來源，但Uber及Lyft等平台，很多時只是因為司機被顧客投訴，甚至是評分稍微下跌，就停用司機的帳戶，過程中既無預先通知司機，也無提供任何上訴程序。

亞洲法律聯會建議相關網的平台制定清晰透明的政策，避免乘客無理投訴，確保只有正當理由才停用司機帳戶，並容許他們有上訴的機會，亦向司機提供勞工保障，免受各種形式的歧視和暴力。

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