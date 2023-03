【KTSF】

針對奧克蘭市長盛桃兩個星期前決定將警察局長LeRonne Armstrong革職一事,一些華裔社區代表週二表示支持市長的決定。

復興中心執行主任Barry Szeto說:「必須要有人出來說實話,說出我們城市代表的是什麼,這與族裔沒有關聯,市長才剛上任,我們需要給市長一些時間。」

週二中午在復興中心的亞裔文化中心舉行的示威活動,有數十人出席表示支持市長盛桃就事件的處理方法。

出席人士表示,有一些社區人士散播謠言來抹黑市長,和警察部門的聯邦監督員。

