華裔熊士諒正式就任San Mateo縣警局副縣警長（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Mountain View前警察局長熊士諒（Chris Hsiung）週二正式就職為San Mateo縣警局首位副縣警長。

熊士諒說：「大家好，我在San Mateo縣警長辦公室剛開始，我很喜歡警察這類工作，也很期待要跟大家講話溝通，保護社區。」

熊士諒週二正式就職為San Mateo縣副縣警長，是縣警長以下最高的職位，掌管項目包括日常的縣警服務，及警民社區大小事，他也將是縣內第一位華裔員警出任縣副縣警長一職。

熊士諒在1998年加入Mountain View警察局，一路擔任警局各種職位，熟知所有警務流程及社區，並在2020年勝任局長。

除了擁有豐富的警察經歷，他也擁有Notre Dame de Namur大學線上商業管理碩士，及哈佛大學地方政府高階管理人員計劃證書。

週二的就職典禮上，也看到熊士諒的妻子為他別上警徽。

熊士諒在典禮後接受本台訪問中，指他的首要任務是熟悉縣警局的人員，及San Mateo縣的各個社區，因為縣範圍實在非常大，從舊金山以下一直到Palo Alto的邊界，區內也有各式多元的社區，也期待與大家溝通。

熊士諒說：「我自己會說一點國語，所以我期待有很多機會與我們的亞裔和華裔，社區人士坐下來交談，並回答他們提出的任何問題。」

熊士諒也指，全國正面臨警務人員短缺，San Mateo縣也不例外，需要更多員警加入，填補巡邏及縣監獄的空缺，保護社區的安全。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。