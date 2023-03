華裔熊士諒正式就任San Mateo縣警局副縣警長（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Mountain View前警察局長熊士諒(Chris Hsiung)週二正式就職為San Mateo縣警局首位副縣警長。

熊士諒說:「大家好,我在San Mateo縣警長辦公室剛開始,我很喜歡警察這類工作,也很期待要跟大家講話溝通,保護社區。」

熊士諒週二正式就職為San Mateo縣副縣警長,是縣警長以下最高的職位,掌管項目包括日常的縣警服務,及警民社區大小事,他也將是縣內第一位華裔員警出任縣副縣警長一職。

熊士諒在1998年加入Mountain View警察局,一路擔任警局各種職位,熟知所有警務流程及社區,並在2020年勝任局長。

除了擁有豐富的警察經歷,他也擁有Notre Dame de Namur大學線上商業管理碩士,及哈佛大學地方政府高階管理人員計劃證書。

週二的就職典禮上,也看到熊士諒的妻子為他別上警徽。

熊士諒在典禮後接受本台訪問中,指他的首要任務是熟悉縣警局的人員,及San Mateo縣的各個社區,因為縣範圍實在非常大,從舊金山以下一直到Palo Alto的邊界,區內也有各式多元的社區,也期待與大家溝通。

熊士諒說:「我自己會說一點國語,所以我期待有很多機會與我們的亞裔和華裔,社區人士坐下來交談,並回答他們提出的任何問題。」

熊士諒也指,全國正面臨警務人員短缺,San Mateo縣也不例外,需要更多員警加入,填補巡邏及縣監獄的空缺,保護社區的安全。

