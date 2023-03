眾院外交事務委員舉行聽證會 聚焦探討中國對美國的威脅

【KTSF 朱慧琪報導】

國會眾議院外交事務委員會就中國在俄烏戰爭中的影響力,以及中國在南海對台灣等印太盟友的侵犯行為舉行聽證會,東亞及印太事務助理國務卿Daniel Kritenbrink接受議員的質詢。

來自德州的共和黨籍外交事務委員會主席Mike McCaul,越來越擔心中國會在俄烏戰爭中更加支持俄羅斯,同時也對美國構成這一代的威脅。

McCaul說:「毫無疑問,中共日益增長的侵略性,對美國構成了世代性的威脅,從使用間諜氣球監視美國一些最敏感的軍事地點,到每年竊取價值逾6千億美元的美國知識產權,其中大部份用於其軍隊,他們在印太地區繼續其軍事侵略和擴張,現在CIA局長伯恩斯最近表示,美國情報部門有理由相信,中國正在考慮向俄羅斯運送武器,致命武器,所有這一切,都發生在習與普下週舉行的會晤之前,屆時他們肯定會加強其邪惡聯盟。」

McCaul因此問兩位作證的拜登政府高層官員,在俄烏戰爭中中共對俄國的支援究竟是什麼性質,國務院及工業與安全局如何應對,如何防止中共向俄國提供致命武器。

東亞及亞太事務助理國務卿Daniel Kritenbrink的回答指出,國務卿在慕尼黑國際安全會議的場合向中國中央外辦主任王毅表明,中國若提供致命武器給俄羅斯,將會有後果。

他也指出,國務卿曾公開指明,中國從一開始就支持俄國出兵烏克蘭,所用的方法是:「中國通過傳播俄國的宣傳,和自己使用虛假信息,來支持俄國在那裡的戰爭,並不當地將戰爭歸咎西方、美國和北約,我們看到中國加強了對俄國經濟的參與和採購。」

他表明,美國與一些國家,將那些支援俄國的中共機構列入實體名單,當中有一間是向華格納僱傭兵團提供衛星圖像服務的公司,名叫Space City。

Kritenbrink說:「我們表明將毫不猶疑採取措施追究那些協助俄國的中共實體。」

而商務部負責工業與安全的副部長Alan Estevez透露,有12間公司外加一間提供無人機零件給伊朗的公司。

Estevez說:「所以是13間,如果你算上那個,正如我的同事剛才所說,我們已明示,一旦看到他們向俄羅斯供貨的事實數據,,我們就會毫不猶豫,將這些公司列入實體名單,我們正在研究所有第三方,在這方面尤其是中國。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。