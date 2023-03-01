眾院外交事務委員舉行聽證會 聚焦探討中國對美國的威脅

March 1, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

國會眾議院外交事務委員會就中國在俄烏戰爭中的影響力，以及中國在南海對台灣等印太盟友的侵犯行為舉行聽證會，東亞及印太事務助理國務卿Daniel Kritenbrink接受議員的質詢。

來自德州的共和黨籍外交事務委員會主席Mike McCaul，越來越擔心中國會在俄烏戰爭中更加支持俄羅斯，同時也對美國構成這一代的威脅。

McCaul說：「毫無疑問，中共日益增長的侵略性，對美國構成了世代性的威脅，從使用間諜氣球監視美國一些最敏感的軍事地點，到每年竊取價值逾6千億美元的美國知識產權，其中大部份用於其軍隊，他們在印太地區繼續其軍事侵略和擴張，現在CIA局長伯恩斯最近表示，美國情報部門有理由相信，中國正在考慮向俄羅斯運送武器，致命武器，所有這一切，都發生在習與普下週舉行的會晤之前，屆時他們肯定會加強其邪惡聯盟。」

McCaul因此問兩位作證的拜登政府高層官員，在俄烏戰爭中中共對俄國的支援究竟是什麼性質，國務院及工業與安全局如何應對，如何防止中共向俄國提供致命武器。

東亞及亞太事務助理國務卿Daniel Kritenbrink的回答指出，國務卿在慕尼黑國際安全會議的場合向中國中央外辦主任王毅表明，中國若提供致命武器給俄羅斯，將會有後果。

他也指出，國務卿曾公開指明，中國從一開始就支持俄國出兵烏克蘭，所用的方法是：「中國通過傳播俄國的宣傳，和自己使用虛假信息，來支持俄國在那裡的戰爭，並不當地將戰爭歸咎西方、美國和北約，我們看到中國加強了對俄國經濟的參與和採購。」

他表明，美國與一些國家，將那些支援俄國的中共機構列入實體名單，當中有一間是向華格納僱傭兵團提供衛星圖像服務的公司，名叫Space City。

Kritenbrink說：「我們表明將毫不猶疑採取措施追究那些協助俄國的中共實體。」

而商務部負責工業與安全的副部長Alan Estevez透露，有12間公司外加一間提供無人機零件給伊朗的公司。

Estevez說：「所以是13間，如果你算上那個，正如我的同事剛才所說，我們已明示，一旦看到他們向俄羅斯供貨的事實數據，，我們就會毫不猶豫，將這些公司列入實體名單，我們正在研究所有第三方，在這方面尤其是中國。」

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