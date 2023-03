【KTSF】

聯邦食品和藥物管理局(FDA)表示,Pfizer一款RSV呼吸道合胞病毒疫苗,與一種罕見的腦部疾病有關聯。

在Pfizer公司的第三期臨床試驗中,兩萬名接種呼吸道合胞病毒RSV疫苗的人裡面,有兩名60多歲的成年人確診患有吉巴氏綜合症GBS。

其中一個人在三個月後完全康復,另一個人在六個月後病情有所改善。

沒接種RSV疫苗的人中,沒人患上吉巴氏綜合症。

吉巴氏綜合症會導致肌肉無力,有時還會導致癱瘓,因為它會導致免疫系統,攻擊自身的神經。

雖然大多數人可以完全康復,但有些病例可能會致命,或產生持久影響。

