加州低收入享更多優惠買電動車 資助高達2.7萬元（視頻）

電動車的售價平均要4.7萬元以上,較廉價的電動車好像Chevrolet Bolt,起碼都要接近2.6萬元,對部份人來說,可能覺得電動車的價錢很難負擔得起,但好消息是,聯邦和州政府向低收入的加州人提供更多的優惠,這些資助甚至高達2.7萬元。

有運輸法律專家表示,精簡申請程序,向二手車提供更多資助,以及對特定社區提供補助等,這些都有助於鼓勵民眾買電動車,但並不等於低收入家庭就可以很容易享受這些優惠,因此懂得如何選擇聯邦和州政府優惠計劃非常重要。

首先在去年通過的聯邦氣候法案中,裡面有一項“聯邦電動車稅務優惠”,根據電動車的重量和電池的製造,全新和二手電動車的稅務優惠,可以介乎2,500元至7,500元不等,例如合資格的單身人士,如果買全新電動車,年收入必須15萬元以下,買二手電動車的人士,年收入必須少過7.5萬元。

另外一項簡稱CC4A的清潔汽車計劃(Clean Car for All),包括沙加緬度和灣區在內的多個地方空氣質素管理局轄下地區air district適用。

這個計劃主要是向低收入家庭提供財政優惠購買零排放的電動車,例如單身人士年收入在40,770元或以下,可以獲得一萬元買新車的優惠券。

有部份加州人可以符合資格申請CC4A計劃,以及加州的清潔汽車回扣計劃。

根據這個清潔汽車回扣計劃,單身人士年收入少過15萬元,可以得到回扣款項購買新電動車,但油電混合車就不合資格,例如購買Honda Clarity氫動力汽車,可以得到最少4,500元回扣,購買Chevy Bolt,就得到2千元回扣。

如果單身人士年收入在54,360元或以下,還可以得到額外2,500元回扣。

