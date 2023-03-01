加州低收入享更多優惠買電動車 資助高達2.7萬元（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

電動車的售價平均要4.7萬元以上，較廉價的電動車好像Chevrolet Bolt，起碼都要接近2.6萬元，對部份人來說，可能覺得電動車的價錢很難負擔得起，但好消息是，聯邦和州政府向低收入的加州人提供更多的優惠，這些資助甚至高達2.7萬元。

有運輸法律專家表示，精簡申請程序，向二手車提供更多資助，以及對特定社區提供補助等，這些都有助於鼓勵民眾買電動車，但並不等於低收入家庭就可以很容易享受這些優惠，因此懂得如何選擇聯邦和州政府優惠計劃非常重要。

首先在去年通過的聯邦氣候法案中，裡面有一項“聯邦電動車稅務優惠”，根據電動車的重量和電池的製造，全新和二手電動車的稅務優惠，可以介乎2,500元至7,500元不等，例如合資格的單身人士，如果買全新電動車，年收入必須15萬元以下，買二手電動車的人士，年收入必須少過7.5萬元。

另外一項簡稱CC4A的清潔汽車計劃（Clean Car for All），包括沙加緬度和灣區在內的多個地方空氣質素管理局轄下地區air district適用。

這個計劃主要是向低收入家庭提供財政優惠購買零排放的電動車，例如單身人士年收入在40,770元或以下，可以獲得一萬元買新車的優惠券。

有部份加州人可以符合資格申請CC4A計劃，以及加州的清潔汽車回扣計劃。

根據這個清潔汽車回扣計劃，單身人士年收入少過15萬元，可以得到回扣款項購買新電動車，但油電混合車就不合資格，例如購買Honda Clarity氫動力汽車，可以得到最少4,500元回扣，購買Chevy Bolt，就得到2千元回扣。

如果單身人士年收入在54,360元或以下，還可以得到額外2,500元回扣。

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