加州結束COVID疫情緊急狀態 多項福利將結束

【KTSF 朱慧琪報導】

加州週二起全面解除實施了三年的COVID疫情緊急狀態,意味著免費的疫苗、檢測、治療和糧食券福利等措施即將結束。

當局指,由於加州的醫療系統適應了疫情,因此不再需要實施緊急狀態,當中包括近74項行政命令,和600項政策措施會取消,其中最影響民眾的是免費疫苗、檢測和治療即將會完結。

自去年11月起,當局已經不再要求健保公司承擔COVID檢測和治療費用,令不少人要自付部份的費用。

而聯邦的COVID疫情援助措施到期,也會導致不少聯邦低收入人士、醫療補助計劃Medicaid的受惠者,也可能失去這項福利,在這個情況下,數以百萬計的加州MediCal受益人也會失去Medical健保。

在灣區方面,包括舊金山(三藩市)和Santa Clara縣在內的大多數灣區的縣宣布會跟隨州,解除COVID緊急狀態,取消公眾口罩令,但一些醫療設施的員工仍要求戴口罩,此外也會取消COVID確診者或有症狀者的五天強制隔離令,同時所有員工不再因COVID相關的疾病而享受帶薪病假。

在糧食券福利方面,通過加州CalFresh計劃受助的灣區家庭,每月的福利將平均減少160元,因為疫情緊急撥款即將結束,最後一筆款項將於3月到賬,之後,一些家庭每月將得到的基本福利,到時按聯邦的生活成本計算只有23元。

