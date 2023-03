拜登提名華裔蘇維思出任聯邦勞工部長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於現任聯邦勞工部長Marty Walsh將離職,拜登總統有意扶正副部長蘇維思(Julie Su),如果提名獲得確認,蘇維思將成為拜登內閣首位亞裔部長。

白宮週二發聲明表示,拜登總統將提名蘇維思為下一任聯邦勞工部長,蘇維思目前是勞工部副部長,但勞工部表示,蘇維思實際上是「該部門的首席運營官」。

拜登總統稱蘇維思是「久經考驗且經驗豐富的領導者」,APALA亞太裔勞工聯盟主席周禮樵認識蘇維思超過30年,對於這項提名,為華裔社區感到驕傲。

周禮樵說:「這次他成功獲得提名勞工部長,我們全部亞裔勞工團體,APALA完全支持,對於他能夠在進一步為關注全國的華裔非常高興。」

蘇維思是第二代移民,父母來自台灣,出生於威斯康辛州,成長於南加州,哈佛法學院畢業,早期在南加州亞美公義促進中心工作期間,領導並處理了大量具有里程碑意義的民事和勞工權利案件訴訟。

周禮樵說,相信蘇維思擔任聯邦勞工部長會做得更好。

周禮樵說:「最近因為經濟不好,有了很多我們亞裔,不光只是高科技,還有其他的服務行業,有很多勞工問題,她如果當了勞工部長,對有關不論是失業,還有其他情況再培訓,應該是最了解華裔亞裔需要。」

然而蘇維思也面臨不少挑戰,雖然有豐富經驗,任內也制定許多法案,她在擔任加州勞工部長期間,碰上了新冠疫情,EDD加州就業發展局管理疫情失業金不力一事,讓她在2021年參議院確認她的副部長提名時,就備受共和黨人批評。

上任後她該如何處理新冠疫情後的美國勞動市場亂象,都將成為她無法迴避的挑戰之一。

