拜登提名華裔蘇維思出任聯邦勞工部長（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於現任聯邦勞工部長Marty Walsh將離職，拜登總統有意扶正副部長蘇維思（Julie Su），如果提名獲得確認，蘇維思將成為拜登內閣首位亞裔部長。

白宮週二發聲明表示，拜登總統將提名蘇維思為下一任聯邦勞工部長，蘇維思目前是勞工部副部長，但勞工部表示，蘇維思實際上是「該部門的首席運營官」。

拜登總統稱蘇維思是「久經考驗且經驗豐富的領導者」，APALA亞太裔勞工聯盟主席周禮樵認識蘇維思超過30年，對於這項提名，為華裔社區感到驕傲。

周禮樵說：「這次他成功獲得提名勞工部長，我們全部亞裔勞工團體，APALA完全支持，對於他能夠在進一步為關注全國的華裔非常高興。」

蘇維思是第二代移民，父母來自台灣，出生於威斯康辛州，成長於南加州，哈佛法學院畢業，早期在南加州亞美公義促進中心工作期間，領導並處理了大量具有里程碑意義的民事和勞工權利案件訴訟。

周禮樵說，相信蘇維思擔任聯邦勞工部長會做得更好。

周禮樵說：「最近因為經濟不好，有了很多我們亞裔，不光只是高科技，還有其他的服務行業，有很多勞工問題，她如果當了勞工部長，對有關不論是失業，還有其他情況再培訓，應該是最了解華裔亞裔需要。」

然而蘇維思也面臨不少挑戰，雖然有豐富經驗，任內也制定許多法案，她在擔任加州勞工部長期間，碰上了新冠疫情，EDD加州就業發展局管理疫情失業金不力一事，讓她在2021年參議院確認她的副部長提名時，就備受共和黨人批評。

上任後她該如何處理新冠疫情後的美國勞動市場亂象，都將成為她無法迴避的挑戰之一。

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