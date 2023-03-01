Alameda縣因疫情實施的禁逼遷令將在4月29日結束（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參議會召開會議，商討是否延長因應疫情而實施的禁止逼遷令，有支持及反對的租客和業主，去到縣政府大樓前集會，縣參議會最終決定，禁逼遷令將會在4月29日晚上11點59分結束。

Alameda縣政府自2020年3月起禁止業主逼遷租客，保障受疫情影響的租客，隨著疫情放緩，加州亦在今天結束疫情緊急狀態。

一位華裔業主伍先生，不滿政府的政策過份偏袒租客，自星期日起在縣府大樓外絕食，控訴其租客自2020年初起累計已經欠租12萬美元。

除了他之外，週二有反對延長禁逼遷令的業主在這裡集會，集會人士舉起各種標語，指禁止逼遷令是壓榨業主，亦形容就像搶劫一樣。

伍先生的翻譯表示，絕食是個很艱難和痛苦的決定。

伍先生翻譯說：「我三年來，每天都像被打劫一樣，我的家庭即將要破產了。」

他表示，租客不付租金，但政府不會減免他們的地稅，同時還要支付保險、日常的維修費用，所以只有支出、沒有收入。

社區領袖陳錫澎表示，這項禁止逼遷令的出發點是好，但實施已經近3年，認為法例不應懲罰業主，政府應該平等對待雙方。

陳錫澎說：「但當你實施3年這麼久，縣政府應該有多一個條件，除了租客不需要付租金，縣政府應該要求所有的銀行，不能強逼業主支付物業的月供，縣政府亦不應收取地稅，如果這樣就可以平衡到這件事情。」

在會上，有業主表示不應再拖延問題，自己已經沒有金錢去支付帳單，甚至要考慮出售物業。

亦有支持保障租客的人士發言指，有瓦遮頭是基本人權，亦是做人最根本的尊嚴，若不繼續禁逼遷令，將會有很多人流離失所。

縣參事David Haubert表示，在禁逼遷令下，很多有能力支付租金的人，完全不支付租金，更聽過有人用這筆錢買車。

Haubert說：「我們發現這是一項全面禁止逼遷的法例，當中有些條例根本和疫情帶來的影響無關，正正與其它縣的禁逼遷令相反。」

Alameda縣的禁止迫遷令，沒有列明符合資格的條件，租客也不需出示財務受COVID影響的證明。

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