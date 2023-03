Alameda縣因疫情實施的禁逼遷令將在4月29日結束（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參議會召開會議,商討是否延長因應疫情而實施的禁止逼遷令,有支持及反對的租客和業主,去到縣政府大樓前集會,縣參議會最終決定,禁逼遷令將會在4月29日晚上11點59分結束。

Alameda縣政府自2020年3月起禁止業主逼遷租客,保障受疫情影響的租客,隨著疫情放緩,加州亦在今天結束疫情緊急狀態。

一位華裔業主伍先生,不滿政府的政策過份偏袒租客,自星期日起在縣府大樓外絕食,控訴其租客自2020年初起累計已經欠租12萬美元。

除了他之外,週二有反對延長禁逼遷令的業主在這裡集會,集會人士舉起各種標語,指禁止逼遷令是壓榨業主,亦形容就像搶劫一樣。

伍先生的翻譯表示,絕食是個很艱難和痛苦的決定。

伍先生翻譯說:「我三年來,每天都像被打劫一樣,我的家庭即將要破產了。」

他表示,租客不付租金,但政府不會減免他們的地稅,同時還要支付保險、日常的維修費用,所以只有支出、沒有收入。

社區領袖陳錫澎表示,這項禁止逼遷令的出發點是好,但實施已經近3年,認為法例不應懲罰業主,政府應該平等對待雙方。

陳錫澎說:「但當你實施3年這麼久,縣政府應該有多一個條件,除了租客不需要付租金,縣政府應該要求所有的銀行,不能強逼業主支付物業的月供,縣政府亦不應收取地稅,如果這樣就可以平衡到這件事情。」

在會上,有業主表示不應再拖延問題,自己已經沒有金錢去支付帳單,甚至要考慮出售物業。

亦有支持保障租客的人士發言指,有瓦遮頭是基本人權,亦是做人最根本的尊嚴,若不繼續禁逼遷令,將會有很多人流離失所。

縣參事David Haubert表示,在禁逼遷令下,很多有能力支付租金的人,完全不支付租金,更聽過有人用這筆錢買車。

Haubert說:「我們發現這是一項全面禁止逼遷的法例,當中有些條例根本和疫情帶來的影響無關,正正與其它縣的禁逼遷令相反。」

Alameda縣的禁止迫遷令,沒有列明符合資格的條件,租客也不需出示財務受COVID影響的證明。

