社交媒體Twitter在週末突然宣布再額外裁減10%人手,即約共裁員最少200人。

受影響的集中於多個工程團隊,包括支援網上廣告的員工,裁減的員工包括一名資深產品經理,和一名付款部門的主管。

消息透露,留下的員工將於下月底獲配贈以工作表現為準的股票。

自從電動車Tesla創辦人馬斯克以440億元收購了Twitter,馬斯克在去年10月主政Twitter之後,Twitter至今已裁減最少七成人手。

