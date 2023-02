灣區近日風雨持續影響各地交通

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區近期一系列的風雨持續影響灣區各地交通,從灣區捷運減速、高速公路事故,到通往Sierra山區的道路封閉,加州公路巡警呼籲司機減速慢行。

灣區捷運(BART)週一受大雨影響,全面減速行駛。

同樣因為強風加上天雨路滑,在南灣聖荷西等地的高速公路上也可見公路巡警,迫使司機減速。

週一下午約1點,在280號州際公路聖荷西附近路段就發生一宗車輛失控,撞上警車的事故,司機及巡警都受傷送醫。

另外在80號州際公路上,由於停電及危險的駕駛條件,在週一近中午時間,又再度實施雙向封閉,向東行的管制路段從Applegate開始,西行則是在內華達州邊界關閉,公路巡警中午發布的畫面中,從車內向外看到低能見度,目前沒有辦法預計該路段重新開放的時間。

80號州際公路及Tahoe附近路段,在過去的週末也因為風雪而多次實施交通管制,包括強制加裝雪鏈,車輛大小限制等。

通往Tahoe的50號高速公路在沿線也實施大風預警,及大雪預備措施。

灣區各地週一還是有零星的斷電,據PG&E的資料,截至週一下午,灣區總共有約5300戶人家受斷電影響,多數在北灣及南灣地區。

