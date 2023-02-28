華裔女子舊金山開車等紅綠燈 有匪徒擊破車窗企圖搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名華裔女子開車，在舊金山（三藩市）訪谷區等紅綠燈的時候，被匪徒擊碎其車的玻璃試圖搶劫，在過去的週末亦有同類案件發生。

不願露面的女事主Renee表示，25日星期六晚上7點多，在See’s Candy附近食完飯，開始懷疑被一架黑色Honda跟蹤。

女事主Renee說：「因為他當時開得很快，和我並排，我還看著他的車，他的車窗是全黑的，看不到，可能他看見我是個女人，我的兒子不知道是否太細小，他靠在座椅上，可能看不到旁邊，就以為旁邊沒有人。」

她表示自己轉彎，對方就跟著轉彎，一直去到Geneva Ave夾Bayshore Blvd，當時她正等候紅燈，前面亦有一架車，後面的黑色Honda隨即有人下車，走到她副駕的位置，並嘗試擊破玻璃，她說看見對方是非洲裔，對方只在玻璃砸了一個小洞，當賊人嘗試砸第二次時，她成功開車逃逸。

行車記錄儀畫面顯示，對方之後上了停在一旁接應的黑色Honda，Renee說，自己及坐在副駕的兒子被嚇倒。

Renee說：「他嚇到哭，小朋友，嚇死了，總之現在駕駛出門就像做賊一樣，因為要左望右望。」

她回到家中之後報警，她說不需要派警員到場協助，因為只是希望警察能增加巡邏，警方回答之後會聯絡她錄口供，但一直沒有人作出跟進。

本台向警方查詢，警方表示不知有相關事件發生。

有兩名觀眾向本台透露，他們得知有兩名母親於過去的週末，亦在Daly City附近，在同樣的作案手法下被搶走財物，更有家中的地址及個人資料，她們在事後報警，但就表示害怕被人尋仇，不願向本台透露詳情。

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