華裔女子舊金山開車等紅綠燈 有匪徒擊破車窗企圖搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一名華裔女子開車,在舊金山(三藩市)訪谷區等紅綠燈的時候,被匪徒擊碎其車的玻璃試圖搶劫,在過去的週末亦有同類案件發生。

不願露面的女事主Renee表示,25日星期六晚上7點多,在See’s Candy附近食完飯,開始懷疑被一架黑色Honda跟蹤。

女事主Renee說:「因為他當時開得很快,和我並排,我還看著他的車,他的車窗是全黑的,看不到,可能他看見我是個女人,我的兒子不知道是否太細小,他靠在座椅上,可能看不到旁邊,就以為旁邊沒有人。」

她表示自己轉彎,對方就跟著轉彎,一直去到Geneva Ave夾Bayshore Blvd,當時她正等候紅燈,前面亦有一架車,後面的黑色Honda隨即有人下車,走到她副駕的位置,並嘗試擊破玻璃,她說看見對方是非洲裔,對方只在玻璃砸了一個小洞,當賊人嘗試砸第二次時,她成功開車逃逸。

行車記錄儀畫面顯示,對方之後上了停在一旁接應的黑色Honda,Renee說,自己及坐在副駕的兒子被嚇倒。

Renee說:「他嚇到哭,小朋友,嚇死了,總之現在駕駛出門就像做賊一樣,因為要左望右望。」

她回到家中之後報警,她說不需要派警員到場協助,因為只是希望警察能增加巡邏,警方回答之後會聯絡她錄口供,但一直沒有人作出跟進。

本台向警方查詢,警方表示不知有相關事件發生。

有兩名觀眾向本台透露,他們得知有兩名母親於過去的週末,亦在Daly City附近,在同樣的作案手法下被搶走財物,更有家中的地址及個人資料,她們在事後報警,但就表示害怕被人尋仇,不願向本台透露詳情。

