聖塔克拉拉縣(Santa Clara)議會將提案讓市民更容易繳回槍枝。

聖塔克拉拉縣縣議員Cindy Chavez說:「市民可以將不要的槍枝,任何時間都可以繳回,位於聖荷西55 Younger Ave聖塔克拉拉縣警局,問題是很多市民都不知道有這樣一個選擇,我們要讓大眾知道。」

為了要讓市民更方便的繳回槍枝,聖塔克拉拉縣議員李洲曉提案,不要只是在槍枝繳回活動,縣民才有機會丟棄槍枝。

根據統計,很多縣府辦的買回槍枝活動,每次都收到數百支槍,很多是非法取得。

根據統計,54%的槍主,在家並沒有把槍鎖好,槍支是2020年19歲以下青少年兒童死亡的主要原因,包括自殺或意外走火。

