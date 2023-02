【KTSF 尹晉豪報導】

國家氣象局表示,下雨,寒冷,雷暴,以及下雪的天氣,會持續至本週三。

第一股風暴週日上午抵達灣區,帶來微雨,持續到晚上,而第二個風暴週一凌晨抵達,早上帶來大雨,中半島Daly City更落雹。

國家氣象局的氣象學家表示,這股冷鋒帶來的第三個風暴,也是最後一個風暴,將於週二下午至週三上午席捲灣區,預計整個舊金山(三藩市)灣區,三天總降雨量可達1.5英寸,北灣和沿海山區達1至3英寸。

另外,當局亦預計整個灣區和北加州的高海拔地區,也會出現大量降雪,大部分降雪將出現在海拔2500呎或以上的地區,也有可能出現在東灣和北灣山脈。

風暴過後,星期四和星期五將持續寒冷。

