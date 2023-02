奧克蘭上週末發生多宗槍擊案 4人死亡

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)在過去的週末發生多宗槍擊案,造成4人死亡,警方目前不認為這幾宗案件互相有關連。

奧克蘭警方表示,首宗槍擊案在上星期五2月24日發生,警員在晚上約7點45分收到ShotSpotter槍聲偵測系統報告,去到International Blvd 7200號路段,發現有一人中槍死亡。

之後在約一小時後,警員在調查首宗案件時,聽到附近有槍聲,去到International Blvd 7000號路段,發現在車上有個女人中槍,救護員到場後搶救無效,宣布她當場死亡。

第三宗案件在約10點半發生,警員去到67 Ave 2400號路段,發現一人中槍身亡,警方拘留一名涉案人士。

之後在星期六晚上約11點多,International Blvd 8400號路段再發生槍擊案,應急人員到場將傷者送往醫院,他情況危殆。

另一宗槍擊案在星期日凌晨1點多發生,警員去到Webster街700號路段,將一名傷者送院,他送院後不治。

警方拘留兩名與案件有關的人士,案發地點距離屋崙警察總部只有兩個街口。

