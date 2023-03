《呆伯特》漫畫家被指發表種族歧視言論引發喧然大波（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

以職場諷刺漫畫《呆伯特 Dilbert》成名的漫畫家Scott Adams,近期因為發表了「建議白人應該遠離黑人」的涉及種族因素的言論,引發喧然大波,現在包括華盛頓郵報等多家媒體,都宣布不再刊登《呆伯特》漫畫。

Adams說:「如果有近一半黑人跟白人相處不Ok,這就是個仇恨團體。」

就是這段評論,終結了漫畫家Adams的報紙專欄生涯。

這位《呆伯特》漫畫的作者引述了一則來自RASMUSSEN,這家保守公司的民調表示,有接近53%的非洲裔美國人認同「當白人是OK的」,這句話是在2017年,由美國另類右派團體所提出的口號,剩下則有47%的人不同意或不確定。

而反誹謗聯盟表示,這句話其實在白人至上運動中,已經有悠久歷史了。

Adams說:「我給白人最好的建議,就是盡量遠離黑人。」

而Adams還持續在他的節目中強化這樣的論調。

這下也惹毛了包括《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》和《今日美國》等多達上百家的媒體,他們不但不約而同譴責Adams的言論,並立刻下架了《呆伯特》漫畫。

《今日美國》執行長Mike Reed說:「老實話,這決定容易,我們發現這說法是仇恨與誅心的,而且明顯越線了。」

不過倒也不是,人人都同意這樣的說法,例如語不驚人死不休的Elon Musk就透過推特表示,媒體本身就是「種族主義者」。

而Adams自己也透過推特辯解,這只是在建議人們避免仇恨,並表示取消他的漫畫,正顯示美國的言論自由正在遭受攻擊。

Reed說:「我們相信言論自由,我們也相信要為各種論調創造空間,但這當中是有條界線的,當事情變成種族主義後,那就沒有空間去選擇,讓(言論)通過或參與其中。」

