《呆伯特》漫畫家被指發表種族歧視言論引發喧然大波（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

以職場諷刺漫畫《呆伯特 Dilbert》成名的漫畫家Scott Adams，近期因為發表了「建議白人應該遠離黑人」的涉及種族因素的言論，引發喧然大波，現在包括華盛頓郵報等多家媒體，都宣布不再刊登《呆伯特》漫畫。

Adams說：「如果有近一半黑人跟白人相處不Ok，這就是個仇恨團體。」

就是這段評論，終結了漫畫家Adams的報紙專欄生涯。

這位《呆伯特》漫畫的作者引述了一則來自RASMUSSEN，這家保守公司的民調表示，有接近53%的非洲裔美國人認同「當白人是OK的」，這句話是在2017年，由美國另類右派團體所提出的口號，剩下則有47%的人不同意或不確定。

而反誹謗聯盟表示，這句話其實在白人至上運動中，已經有悠久歷史了。

Adams說：「我給白人最好的建議，就是盡量遠離黑人。」

而Adams還持續在他的節目中強化這樣的論調。

這下也惹毛了包括《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》和《今日美國》等多達上百家的媒體，他們不但不約而同譴責Adams的言論，並立刻下架了《呆伯特》漫畫。

《今日美國》執行長Mike Reed說：「老實話，這決定容易，我們發現這說法是仇恨與誅心的，而且明顯越線了。」

不過倒也不是，人人都同意這樣的說法，例如語不驚人死不休的Elon Musk就透過推特表示，媒體本身就是「種族主義者」。

而Adams自己也透過推特辯解，這只是在建議人們避免仇恨，並表示取消他的漫畫，正顯示美國的言論自由正在遭受攻擊。

Reed說：「我們相信言論自由，我們也相信要為各種論調創造空間，但這當中是有條界線的，當事情變成種族主義後，那就沒有空間去選擇，讓（言論）通過或參與其中。」

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