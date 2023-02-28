陳柏宇 Jason Chan – 一人傍晚藝術館 Evening Alone at Art Gallery

作詞：T-Rexx

作曲：Ariel Lai

編曲：Ariel Lai@emp

監製：Edward Chan / Ariel Lai@emp

過去陳柏宇唱過如〈無限大〉、〈最後一個收費亭〉這類帶點Chill的作品，加上新年期間與九龍搖擺俱樂部大樂隊舉行一夜限定演唱會，讓大家發現Jason原來非常玩得！為了將Jason的隨性、率性在歌曲中呈現出來，最新派台歌〈一人傍晚藝術館〉就綜合了這些特點製作而成，除了T-Rexx交出了一份對Jason觀察後的成品：在學唱歌或做喜歡的事情時那份投入、自在與自然，轉化成歌詞中一個人在某時段某地方的一種寫意狀態，Jason在演唱會前後試唱與錄唱愈見熟練，交出了既隨心但同時充滿章法又揮灑自如的演繹！Jason將新歌形容為開心、活潑又Energetic（充滿活力）的一首作品，並說：「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌，今年想輕鬆返啲，有返多啲變化。」

去年曾舉行不同形式的演唱會，新年期間舉行的演唱會更是叫好叫座，但Jason未打算乘勝追擊，他說：「唔可以做太多、太散，我鍾意物以罕為貴嘅感覺。」今年，Jason將會把集中力投放在歌曲製作上，他說：「未必會參與創作，但編曲選曲上會多啲參與，做出嚟有乜嘢感覺，會有自己睇法。」另外，當然是陪伴太太Leanne迎接BB的出世，Jason說：「我未至於完全停工， 但至少頭一個月俾返少少時間我照顧BB同太太，因為頭一、兩個月要餵奶，精神上一定最攰，幾開心都係唔夠瞓！」Jason又透露Leanne會餵人奶，將會很辛苦，但Jason搞笑道道：「佢自己揀，冇得怨。」

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