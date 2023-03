陳柏宇 Jason Chan – 一人傍晚藝術館 Evening Alone at Art Gallery

作詞:T-Rexx

作曲:Ariel Lai

編曲:Ariel Lai@emp

監製:Edward Chan / Ariel Lai@emp

過去陳柏宇唱過如〈無限大〉、〈最後一個收費亭〉這類帶點Chill的作品,加上新年期間與九龍搖擺俱樂部大樂隊舉行一夜限定演唱會,讓大家發現Jason原來非常玩得!為了將Jason的隨性、率性在歌曲中呈現出來,最新派台歌〈一人傍晚藝術館〉就綜合了這些特點製作而成,除了T-Rexx交出了一份對Jason觀察後的成品:在學唱歌或做喜歡的事情時那份投入、自在與自然,轉化成歌詞中一個人在某時段某地方的一種寫意狀態,Jason在演唱會前後試唱與錄唱愈見熟練,交出了既隨心但同時充滿章法又揮灑自如的演繹!Jason將新歌形容為開心、活潑又Energetic(充滿活力)的一首作品,並說:「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌,今年想輕鬆返啲,有返多啲變化。」

去年曾舉行不同形式的演唱會,新年期間舉行的演唱會更是叫好叫座,但Jason未打算乘勝追擊,他說:「唔可以做太多、太散,我鍾意物以罕為貴嘅感覺。」今年,Jason將會把集中力投放在歌曲製作上,他說:「未必會參與創作,但編曲選曲上會多啲參與,做出嚟有乜嘢感覺,會有自己睇法。」另外,當然是陪伴太太Leanne迎接BB的出世,Jason說:「我未至於完全停工, 但至少頭一個月俾返少少時間我照顧BB同太太,因為頭一、兩個月要餵奶,精神上一定最攰,幾開心都係唔夠瞓!」Jason又透露Leanne會餵人奶,將會很辛苦,但Jason搞笑道道:「佢自己揀,冇得怨。」

