華裔業主發起絕食 抗議政府政策過份偏袒租客（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在東灣，有華裔業主在奧克蘭（屋崙）Alameda縣縣府大樓前絕食，抗議當地政府的政策過份偏袒租客，令他由疫情開始至今，無法領取到應有的租金。

週一寒冷和下雨的天氣下，有一位房東在Alameda縣縣府大樓前，選擇以絕食的方式來反對一項條例。

隨著疫情過去，市民的生活漸漸復常，伍先生在週日上午開始就選擇以絕食的方式向縣府提出控訴，原因就是他位於San Leandro的房屋，在2020年的1月租了給別人，該名的租客在交了首月租金後，就沒有再交租。

他曾起訴到法院，但案件因租客驅逐禁令的關係，而被推遲審理18次，房東伍先生坦言已經走投無路，他表示收不到房租，生活無以為繼，無奈只能絕食抗議。

伍先生說：「到現在還不知道什麼時候會開庭，所以我沒有辦法生活下去，因為租客不付租金，但是不會減免我們的房產稅，我們還要支付保險費，還要有修理、日常的維護，我這個租客，連水費也是我交的，所以沒有收入，只有支出，我也難以為繼了，在這種情況下，我也沒有辦法，只能夠到這裡來，希望我的悲慘的遭遇，能夠讓制定政策的人聽到，然後讓他們制定出公平的政策。」

伍先生是第一代移民，在他來美國之前，他和太太辛勤工作，在移民後能夠經營出租房生意，他們夫妻英⽂不好，靠打零工和房租收入來養家。

另一方面，伍先生還指最離譜的是，原租客早已就不住在那裡，他不但欠租12萬美元，還早將房子轉租出去收房租。

伍先生說：「之前我也向縣申請了一個房租補貼，但是那房租補貼要求房客也要一起合作來申請，因為這房客和我們關係搞僵了，他就不理我我，我也想跟他聯繫，但是聯繫不上，我現在進一步的發現，房裡面住的已經不是我的房客，房客把這個房子又轉租出去，所以現在我也聯繫不到他。」

但伍先生就認為現在的新房客亦是一個受害者之一，他指移民美國，是為了嚮往的民主和公平正義的社會，他認為低收入人士被保護和善待是沒有錯，但政府不應該讓房東承擔全部責任，眼見自己的財產被人霸佔，但沒法拿回，反而還要倒貼金錢。

伍先生說：「我現在不是反對租客，我是反對政府這個政策不公平，它們保護租客，我沒有意見，就是保護租客的時候，要站在公平的角度，也要考慮我們業主的利益。」

被問到寒冷和下雨的天氣，會否影響他的抗議行動時，他就這樣回應。

伍先生說：「現在我又餓又冷，但是我沒有辦法，我也不能停止，我現在沒有截止的日期，目前有些好心人過來，其中有一個是醫生，他給我做了一些簡單的測量，目前我還能夠，還不是很嚴重，但是已經有一些血壓過高，心跳過低的表現。」

Alameda縣參事會訂於週二開會審理是否延長租客驅逐禁令。

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