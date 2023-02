華裔業主發起絕食 抗議政府政策過份偏袒租客（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

在東灣,有華裔業主在奧克蘭(屋崙)Alameda縣縣府大樓前絕食,抗議當地政府的政策過份偏袒租客,令他由疫情開始至今,無法領取到應有的租金。

週一寒冷和下雨的天氣下,有一位房東在Alameda縣縣府大樓前,選擇以絕食的方式來反對一項條例。

隨著疫情過去,市民的生活漸漸復常,伍先生在週日上午開始就選擇以絕食的方式向縣府提出控訴,原因就是他位於San Leandro的房屋,在2020年的1月租了給別人,該名的租客在交了首月租金後,就沒有再交租。

他曾起訴到法院,但案件因租客驅逐禁令的關係,而被推遲審理18次,房東伍先生坦言已經走投無路,他表示收不到房租,生活無以為繼,無奈只能絕食抗議。

伍先生說:「到現在還不知道什麼時候會開庭,所以我沒有辦法生活下去,因為租客不付租金,但是不會減免我們的房產稅,我們還要支付保險費,還要有修理、日常的維護,我這個租客,連水費也是我交的,所以沒有收入,只有支出,我也難以為繼了,在這種情況下,我也沒有辦法,只能夠到這裡來,希望我的悲慘的遭遇,能夠讓制定政策的人聽到,然後讓他們制定出公平的政策。」

伍先生是第一代移民,在他來美國之前,他和太太辛勤工作,在移民後能夠經營出租房生意,他們夫妻英⽂不好,靠打零工和房租收入來養家。

另一方面,伍先生還指最離譜的是,原租客早已就不住在那裡,他不但欠租12萬美元,還早將房子轉租出去收房租。

伍先生說:「之前我也向縣申請了一個房租補貼,但是那房租補貼要求房客也要一起合作來申請,因為這房客和我們關係搞僵了,他就不理我我,我也想跟他聯繫,但是聯繫不上,我現在進一步的發現,房裡面住的已經不是我的房客,房客把這個房子又轉租出去,所以現在我也聯繫不到他。」

但伍先生就認為現在的新房客亦是一個受害者之一,他指移民美國,是為了嚮往的民主和公平正義的社會,他認為低收入人士被保護和善待是沒有錯,但政府不應該讓房東承擔全部責任,眼見自己的財產被人霸佔,但沒法拿回,反而還要倒貼金錢。

伍先生說:「我現在不是反對租客,我是反對政府這個政策不公平,它們保護租客,我沒有意見,就是保護租客的時候,要站在公平的角度,也要考慮我們業主的利益。」

被問到寒冷和下雨的天氣,會否影響他的抗議行動時,他就這樣回應。

伍先生說:「現在我又餓又冷,但是我沒有辦法,我也不能停止,我現在沒有截止的日期,目前有些好心人過來,其中有一個是醫生,他給我做了一些簡單的測量,目前我還能夠,還不是很嚴重,但是已經有一些血壓過高,心跳過低的表現。」

Alameda縣參事會訂於週二開會審理是否延長租客驅逐禁令。

