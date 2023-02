馬斯克重登全球富豪榜榜首

【KTSF 朱慧琪報導】

根據彭博報導,馬斯克(Elon Musk)在全球最首富榜第二名兩個月後,週一再次成為全球首富第一名。

去年12月,法國奢侈品牌LVMHF集團的行政總裁Bernard Arnault,將電動車行政總裁馬斯克趕落全球首富榜榜首。

但根據彭博數據,週一Tesla股價暴漲,使他以1,871億美元身家,將馬斯克重新帶回首富榜榜首。

不過,馬斯克雖然目前是全球首富第一,但他曾亦保持著歷史上失去的最大財富的記錄的人,曾經在2021年11月,他的身家達到3,400億美元,但是在一年之內他損失2,000億美元。

分析人士表示,馬斯克收購Twitter,以及Tesla股票下跌,損害了他的錢包,但Tesla股票正在反彈,馬斯克的錢包也在反彈。

