馬斯克重登全球富豪榜榜首

February 28, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
馬斯克 (Trevor Cokley / USAF)

【KTSF 朱慧琪報導】

根據彭博報導，馬斯克（Elon Musk）在全球最首富榜第二名兩個月後，週一再次成為全球首富第一名。

去年12月，法國奢侈品牌LVMHF集團的行政總裁Bernard Arnault，將電動車行政總裁馬斯克趕落全球首富榜榜首。

但根據彭博數據，週一Tesla股價暴漲，使他以1,871億美元身家，將馬斯克重新帶回首富榜榜首。

不過，馬斯克雖然目前是全球首富第一，但他曾亦保持著歷史上失去的最大財富的記錄的人，曾經在2021年11月，他的身家達到3,400億美元，但是在一年之內他損失2,000億美元。

分析人士表示，馬斯克收購Twitter，以及Tesla股票下跌，損害了他的錢包，但Tesla股票正在反彈，馬斯克的錢包也在反彈。

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