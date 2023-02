FDA授權使用新COVID和流感居家測試盒

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦食品和藥物管理局(FDA)授權使用一款新的居家COVID和流感測試盒。

這是FDA首次批准使用可以同時測試COVID和流感的居家檢測盒,使用者自行採樣測試,大約半小時會有結果。

美國預防醫學會常務理事Chris T. Pernell說:「你可以在藥店櫃檯購買這些測試,在流感季節,你有這些上呼吸系統疾病,你不知道它是不是COVID,你不知道這是不是流感,這測試可以讓人分辨患了哪種病毒。」

該測試的甲型流感陰性結果,準確率超過99%,陽性結果的準確率超過90%。

對於COVID陰性樣本,它有100%的準確率,陽性結果的準確率就超過88%。

該公司指,沒有足夠的乙型流感病例,令他們無法進行實際測試,但在實驗室研究中,該測試檢測出近100%的陰性個案。

Pernell說:「如果您進行了此測試,並且可以分辨這是流感,你便可以獲得針對流感的適當治療,或者預防傳播流感,如果你患上的是Covid,您可以獲得針對COVID的適當治療,然後進行檢疫或隔離。」

公司總裁說稍後會公佈這款測試盒的推出日期和售價。

有流感或COVID症狀,但測試結果呈陰性的人,可能有其他呼吸道感染疾病,應去求醫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。