FDA授權使用新COVID和流感居家測試盒

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦食品和藥物管理局（FDA）授權使用一款新的居家COVID和流感測試盒。

這是FDA首次批准使用可以同時測試COVID和流感的居家檢測盒，使用者自行採樣測試，大約半小時會有結果。

美國預防醫學會常務理事Chris T. Pernell說：「你可以在藥店櫃檯購買這些測試，在流感季節，你有這些上呼吸系統疾病，你不知道它是不是COVID，你不知道這是不是流感，這測試可以讓人分辨患了哪種病毒。」

該測試的甲型流感陰性結果，準確率超過99%，陽性結果的準確率超過90%。

對於COVID陰性樣本，它有100%的準確率，陽性結果的準確率就超過88%。

該公司指，沒有足夠的乙型流感病例，令他們無法進行實際測試，但在實驗室研究中，該測試檢測出近100%的陰性個案。

Pernell說：「如果您進行了此測試，並且可以分辨這是流感，你便可以獲得針對流感的適當治療，或者預防傳播流感，如果你患上的是Covid，您可以獲得針對COVID的適當治療，然後進行檢疫或隔離。」

公司總裁說稍後會公佈這款測試盒的推出日期和售價。

有流感或COVID症狀，但測試結果呈陰性的人，可能有其他呼吸道感染疾病，應去求醫。

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