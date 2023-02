全美最佳社區學院名單公布 灣區多所社區學院上榜（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

全國教育中心公布全美最佳社區學院,灣區多所社區學院榜上有名。

排名第一的是位於Los Altos Hills的Foothill College,全校有4,016學生,第六名是位於東灣Livermore的Las Positas College,舊金山市立大學排名第21,San Mateo社區學院排名第29,東灣Fremont的Ohlone College第37,第40是Redwood City的Cañada College。

根據統計,在2020至21學年期間,估計有700萬本科生就讀於公立兩年制學院,佔所有本科生的33%,雖然選擇社區學院而不是傳統的四年制課程有很多原因,但一個關鍵因素是成本。

Student Loan Hero報告稱,兩年制社區學院的平均每學分158美元,而四年制大學448美元,外州生每學分1,148美元。

此外,就讀社區學院也比較靈活,全職工作的學生可以兼職上學,而且還是通往四年制大學的門戶,不少灣區的社區學院跟加大系統UC合作,只要成績達到某一水準,轉道UC並非難事。

值得一提的是,愈來越多社區學院已經是免學費。

