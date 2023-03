【KTSF 傅景竑報導】

加州眾議院一項立法提案,將防止地方政府拖延或阻止將空置的辦公空間轉換為住房,以善用加州空置的市中心地區。

受到舊金山(三藩市)市中心數百個空置的辦公室所啟發,州眾議員Matt Haney提出AB1532法案,將把辦公空間轉換為住宅的工程項目,列為不需由市府額外批准的開發項目,藉此增加住房,並善用市中心越來越多空置的辦公空間。

AB1352除了幫助開發項目快速通過建房許可和審查程序,並防止地方政府的拖及干涉,也將允許辦公室轉換項目在城市的任何區域進行,不受當地的「zoning分區」法規的限制。

該法案也要求辦公室轉換為住房的建案中,至少要有10%保留給中低收入家庭,法案還會提供資金補貼給辦公室轉換項目的計劃,以進一步激勵新項目的推出。

