Alameda市有全新可負擔房屋出售

東灣Alameda市有全新可負擔房屋出售,申請抽籤截止日期是3月中。

待售的可負擔房屋屬於Pulte公司的Bay37房屋發展項目,就近Webster街隧道,分別位於Tradewind Court Martin Mariner Ave.、Pawnee Lane和Crusader街,三款房屋都是兩睡房單位,面積介乎1083平方呎至1240平方呎不等,規定最少要有兩個人入住。

售價介乎39萬至45萬6千多元,HOA管理費每月366至714元,視乎房屋單位款式和所在地段,新屋主必須自費安裝太陽能裝置。

這六個可負擔房屋為中等收入,即地區收入中位數120%的人士而設,以兩人家庭為例,年收入不能超過137,100元,四人家庭,年收入不能超過171,350元,在Alameda市居住或工作的人,以及Alameda聯合校區的職員有優先資格。

申請人必須提交房貸預審批證明,抽籤申請截止日期是3月17日下午5時,詳情可點擊:https://www.housekeys17.com/bay37

